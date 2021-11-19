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Giriş Tarihi: 19.11.2021 09:39

Galatasaray'a üç puanı hediye etmişti... Devre arasında sürpriz transfer!

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Galatasaray’a üç puanı hediye etmişti... Devre arasında sürpriz transfer!

Galatasaray'a üç puanı hediye etmişti... Devre arasında İngiltere yolcusu! Arap sermayesine satıldıktan sonra transfer konusunda atak yapmaya hazırlanan Newcastle United, gözünü bu kez İtalya'ya dikti. Barcelona forması giyen Coutinho'yu bir numaralı hedef olarak gören Newcastle United, devre arasında hamlelerini peş peşe yapacak. Galatasaray'a bu sezon ilk üç puanını kazandıran isim de listede...

İngiltere'de Ocak ayında sürpriz transferler yaşanabilir. Newcastle United, yeni yapılanma doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. Barcelona forması giyen Coutinho, Dembele en büyük hedefler arasında yer alırken Hollandalı stoper ve Arnavut kaleci de Newcastle United'ın listesinde...

Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde hiç yenilmedi. Dört maçta iki galibiyet iki de beraberlik alan sarı kırmızılılar grubunda lider durumda bulunuyor. Lazio'yu İstanbul'da mağlup eden Galatasaray, Marsilya ile 0-0 berabere kalmıştı. Fatih Terim'in öğrencileri deplasmanda yendiği Lokomotiv Moskova'ya İstanbul'da bir puan verdi.

GALATASARAY'A ÜÇ PUANI HEDİYE ETMİŞTİ, TRANSFER...

Galatasaray'ın İstanbul'da Lazio'yu ağırladığı maçta inanılmaz bir hata yapan Arnavut kaleci Thomas Strakosha'nın adı Newcastle United ile anılıyor.

26 yaşındaki Arnavut kaleci Lazio altyapısında yetişti ve bir sezon kiralık olarak Salernitana forması giydikten sonra Lazio'ya geri döndü.

18 kez Arnavutluk milli takımının formasını giyen Strakosha, potansiyelli bir kaleci olarak görülüyor.

Newcastle United ayrıca Inter forması giyen Hollandalı milli stoper Stefan de Vrij ile de ilgileniyor. De Vrij de daja önce Lazio'da forma giymişti.

54 kez Hollanda milli takımında forma giyen Stefan de Vrij'in üç de golü var. Stefan de Vrij ile Inter arasındaki sözleşme Haziran 2023'te sona erecek.

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Galatasaray'a üç puanı hediye etmişti... Devre arasında sürpriz transfer!
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