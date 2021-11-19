Galatasaray’a üç puanı hediye etmişti... Devre arasında sürpriz transfer!

Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde hiç yenilmedi. Dört maçta iki galibiyet iki de beraberlik alan sarı kırmızılılar grubunda lider durumda bulunuyor. Lazio'yu İstanbul'da mağlup eden Galatasaray, Marsilya ile 0-0 berabere kalmıştı. Fatih Terim'in öğrencileri deplasmanda yendiği Lokomotiv Moskova'ya İstanbul'da bir puan verdi.