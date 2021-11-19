Galatasaray’a üç puanı hediye etmişti... Devre arasında sürpriz transfer!

Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde hiç yenilmedi. Dört maçta iki galibiyet iki de beraberlik alan sarı kırmızılılar grubunda lider durumda bulunuyor. Lazio'yu İstanbul'da mağlup eden Galatasaray, Marsilya ile 0-0 berabere kalmıştı. Fatih Terim'in öğrencileri deplasmanda yendiği Lokomotiv Moskova'ya İstanbul'da bir puan verdi.
GALATASARAY'A ÜÇ PUANI HEDİYE ETMİŞTİ, TRANSFER...
Galatasaray'ın İstanbul'da Lazio'yu ağırladığı maçta inanılmaz bir hata yapan Arnavut kaleci Thomas Strakosha'nın adı Newcastle United ile anılıyor.
26 yaşındaki Arnavut kaleci Lazio altyapısında yetişti ve bir sezon kiralık olarak Salernitana forması giydikten sonra Lazio'ya geri döndü.
18 kez Arnavutluk milli takımının formasını giyen Strakosha, potansiyelli bir kaleci olarak görülüyor.
Newcastle United ayrıca Inter forması giyen Hollandalı milli stoper Stefan de Vrij ile de ilgileniyor. De Vrij de daja önce Lazio'da forma giymişti.
54 kez Hollanda milli takımında forma giyen Stefan de Vrij'in üç de golü var. Stefan de Vrij ile Inter arasındaki sözleşme Haziran 2023'te sona erecek.