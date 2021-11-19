SON DAKİKA: Fenerbahçe’de yıllardır beklenen golcü İtalya’dan geliyor! Devre arası bedavaya imza atabilir...

Yaz transfer döneminde Portekiz'den transfer edilen Miguel Crespo ile yolların ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe, yabancı sınırında kontenjan açmak için Crespo'yu Anadolu takımlarına kiraya verebilir.
Bu sezon oynadığı futbolla taraftarın gözüne giremeyen Crespo'nun ayrılığına Vitor Pereira karşı çıkabilir. Eğer Pereira devre arasında görevden alınırsa Crespo'nun da yüksek ihtimalle kiralanması bekleniyor.
ARSENAL'DE İKİNCİ MESUT ÖZİL OLAYI! LACAZETTE...
Lyon'dan geldiği Arsenal'de kaptanlığa kadar yükselen fakat bu sezon beklentilerin altında kalan Alexandre Lacazette ile ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor.
Fransız golcü tıpkı Mesut Özil'in Arsenal'de yaşadıklarını yaşıyor. Lacazette kulübüyle sözleşme uzatma konusunda anlaşamadı. Bu da kulübün oyuncuya negatif konum almasına yol açtı.
SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DE HEDEF ALEXİS SANCHEZ! BEDAVAYA...
Uzun süredir golcü sıkıntısı çeken Fenerbahçe'de bu sezon gol yükünü Ekvadorlu yıldız Enner Valencia çekiyor. Valencia'nın dışında özellikle son dönemde Serdar Dursun ve Berisha da skora etki etmeye başladı.
Fenerbahçe taraftarı artık bir numaraya yazacak bir golcü transferi talep ediyor. Alexis Sanchez ile Fenerbahçe'nin yolu yaz transfer döneminde de kesişmişti.
Alexis Sanchez'in devre arasında Inter'den ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.
YENİ DURAĞI İSTANBUL OLABİLİR
Inter'den bonservisini alacak Alexis Sanchez'in yeni durağı İstanbul olabilir. 32 yaşındaki golcü oyuncu Şili milli takımıyla 142 maça çıktı ve 46 gol attı.
Kariyerinde Udinese, River Plate, Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Inter gibi takımlar olan Şilili yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2023 Haziran ayında sona eriyor.
Inter yüksek maaşı nedeniyle Sanchez ile devre arasında yollarını ayıracak. Bu sezon yedi kez Serie A'da maça çıkan Alexis, gol atamadı.
Alexis Sanchez, 154 Premier Lig maçında 63 gol atarken Serie A'da da şimdiye kadar 154 maça çıktı. Bu maçlarda da 31 gol atan Şilili golcü Şampiyonlar Ligi'nde de 13 gol attı.
BERKE ÖZER'DEN DERBİ YORUMU! 'KENDİMİ İSPAT EDECEĞİM'
21 yaşındaki kalecinin morali bir hayli yüksek. Ezeli rekabette genç yaşta sahaya çıkacak olmaktan dolayı bir hayli mutlu olan Berke, "Benim için mükemmel bir fırsat. Ben iyi oynayacağım ve kazanacağız. Herkese kendimi ispat edeceğim" sözleriyle de duygularını yakın çevresi ile paylaştı.
Teknik heyet, tüm bu önlemlerin dışında Berke Özer ile mental açıdan da özel olarak ilgileniyor. Pereira ve ekibi, derbide Berke'nin konsantrasyonunu en üst seviyeye çıkarmak için elinden geleni yaparken, takımın deneyimli isimleri de arkadaşlarını motive ediyor.
A TAKIM'A 16'LIK KALECİ!
Altay ve Berke'nin yokluğunda gözler de takımın diğer genç eldivenleri Ertuğrul Çetin ve Bartu Kulbilge'ye çevrildi. Ayrıca teknik heyetin isteği ile altyapıdan 16 yaşındaki file bekçisi Furkan Akyüz de idmana katıldı.