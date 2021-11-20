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Giriş Tarihi: 20.11.2021 12:48

Açık cezaevi korona izinleri uzatıldı mı, süresi yeniden uzatılacak mı? CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, son durum ne?

Açık cezaevi korona izinleri uzatıldı mı, süresi yeniden uzatılacak mı? CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, son durum ne?

Son dönemin gündem maddelerinden bir tanesi de koronavirüs salgını sürecinde tam 9 kez uzatılan açık cezaevi izinleri oluyor. Vatandaşlar konuya yönelik son dakika gelişmelerini yakından takip ederken bu kapsamda ise “Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, yeniden uzatılacak mı, ne zaman bitiyor, son durum ne?” soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan son açıklamada bu izinler iki ay süreyle uzatılmış bu da 30 Kasım tarihinde sona ermesi anlamını taşıyordu. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, yeniden uzatılacak mı, ne zaman bitiyor, son durum ne? İşte merak edilen tüm bu detaylar…

Son dakika haberleri… Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı konusu son dönemde merak edilen ve takip edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını süresince daha önce 9 defa uzatılan bu izinlerin Kasım sonuna yaklaşılmasıyla beraber yeniden uzatılıp uzatılmayacağı konusu gündeme taşındı. Hal böyleyken mahkum ve mahkum yakınları "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, yeniden uzatılacak mı, ne zaman bitiyor, son durum ne?" sorularına yanıt arıyor. Bu noktada gözler Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nce gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, yeniden uzatılacak mı, ne zaman bitiyor, son durum ne? İşte detaylar…

Son durum: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ülkemizdeki koranavirüs salgını nedeniyle açık cezaevlerinden 15 Nisan 2020'de evlerine gönderilen mahkumların 9 kez uzatılan izni, 30 Kasım'da sonra eriyor. Cezaevlerine dönmeyenler firari sayılacak.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ SON DURUM NE, UZATILDI MI?

Başkan Erdoğan önderliğinde hafta başında toplanan kabinenin önemli gündem başlıklarından biri de açık cezaevlerinden izne gönderilen hükümlülerdi. Salgın başlangıcında yoğunluğu azaltmak için açık cezaevlerindeki hükümlüler, ilk olarak 15 Nisan'da "izinli" olarak evlerine gönderilmişti. 31 Mayıs 2020'den bu yana 9 kez uzatılan açık cezaevi izinleri 30 Kasım'da sona eriyor.

DÖNMEYENE YAKALAMA KARARI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de konuyla ilgili bir sunum yaptığı kabine toplantısında, iznin uzatılmamasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Bu tarih itibariyle ceza süresi dolanlar geri cezaevine dönmeyecek. Ancak ceza süresi henüz dolmamış olanlara Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek.

Dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. İlgili kurumlar hükümlülerin cezaevlerine dönüş prosedürüyle ilgili yol haritası belirlemeye çalışıyor.

GARDİYANLARA ÖZLÜK MÜJDESİ

Bakan Gül'ün, sunumunda, infaz koruma memurlarının bu süreçte özveriyle çalıştıkları, evlerine gitmeyip 14 gün boyunca çeşitli yerlerde izolasyona tabi tutuldukları, ailelerinden uzak kaldıklarının ifade ettiği öğrenildi. Bu arada, hükümetin önümüzdeki süreçte infaz koruma memurlarının özlük haklarında iyileştirme yapılmasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapacağı da öğrenildi.

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Açık cezaevi korona izinleri uzatıldı mı, süresi yeniden uzatılacak mı? CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, son durum ne?
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