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Giriş Tarihi: 20.11.2021 07:25

ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Güz dönemi Açıköğretim ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Güz dönemi Açıköğretim ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Bugün düzenlenecek olan ATA AÖF vize sınav sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Güz dönemine ait ilk ara sınavların bu yıl yüz yüze olacağı Atatürk Üniversitesi tarafından duyurulurken bu hafta sonu belirli saatlerde kurumda eğitim görmekte olan öğrenciler sınavlarına katılım sağlayacak.Bu noktada ise “2021 Açıköğretim ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan kurum tarafından yapılan açıklamada sınavlarda dört yanlışın bir doğruyu götüreceği bildirilmişti. ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

ATA AÖF sınav sonuçları, vizelerin uygulandığı bu hafta sonunda üniversite öğrencilerinin gündemine taşınıyor. Atatürk Üniversitesi üzerinden eğitim almakta olan binlerce öğrenci bu noktada "2021 Açıköğretim ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Güz Yarıyılı Ara Sınavı 20-21 Kasım 2021 tarihinde yapılacağını bildiren kurum öte yandan sınavla ilgili olarak dört yanlışın bir doğruyu götürme kuralını öğrencilerine hatırlattı. Peki, ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler ve sorgulama ekranı…

ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2021-2022 ATA AÖF sınav tarihleri takvimi

Güz Yarıyılı Ara Sınavı 20-21 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçlarına ilişkin net bir tarih açıklaması bulunmasa da kurumun 15 gün içerisinde sonuçları öğrenci sistemi üzerinden erişime açması bekleniyor.

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde,
Güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde,
Bahar yarıyılı ara sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde,
Bahar yarıyılı final sınavları 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde
2021-2022 yılı mezuniyet üç ders sınavları 07 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF güz dönemi ara sınavları, 20-21 Kasım 2021 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleşecek.

Üniversiteden yapılan açıklamada "Ara Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı. Giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz." dedi.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Güz dönemi Açıköğretim ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
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