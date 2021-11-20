Jack Grealish’in aşk üçgeni!

Jack Grealish’in 3 farklı kadın ile aşk yaşaması ortalığı karıştırdı. İngiliz yıldız, sponsorluk gelirleri zarar görmesin diye eski sevgilisine döndü
İngiliz futbolunun son dönemde adından en çok söz ettiren ismi Jack Grealish, bu kez sahada değil, özel hayatıyla ortalığı karıştırdı. 26 yaşındaki oyuncu, üç ayrı kadınla aşk yaşadığı iddiası ile İngiliz basınının gündeminde. 10 yıldır çocukluk aşkı SashaAttwood ile birlikte olan ve evlenmeleri beklenen ikilinin arası Jack'in çapkınlıkları nedeniyle açıldı. TV yıldızı Emily Atackile görülen kanat oyuncusununayrıca bir yarışma programınınşampiyonu olan Amber Gillile de aşk yaşadığı iddiası sonrasında ortalık iyice karıştı. 10 yıllık sevgilisinden gelen tepki ve "Birimizde karar ver" sözleri sonrasında oyuncu ünlü TV yıldızını seçti. Ancak sonrasında menajeri ve yakın çevresi ile konuşan futbolcunun, "Özel hayatındaki busüreç kariyerine zararverir, sponsorlarınayrılır" sözleri üstüne geri adım attığı ortaya çıktı. The Sun'a göre Jack Grealish, yeniden eski sevgilisine döndü.