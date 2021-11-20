Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Cristiano Ronaldo’yu reddeden Zinedine Zidane'ın yeni takımını yazdılar! Lionel Messi...
Giriş Tarihi: 20.11.2021 20:10 Son Güncelleme: 20.11.2021 20:21

Son dakika: Cristiano Ronaldo’yu reddeden Zinedine Zidane'ın yeni takımını yazdılar! Lionel Messi...

Son dakika: Cristiano Ronaldo’yu reddeden Zinedine Zidane’ın yeni takımını yazdılar! Lionel Messi...

Son dakika haberi… Futbolda 2021-2022 sezonunda hem Lionel Messi hem de Cristiano Ronaldo, yeni takımlarına imza attılar. Lionel Messi’nin PSG’ye transferi tepki uyandırırken, Ronaldo’nun Manchester United’a dönüşü futbolseverlerde heyecan yarattı. Ancak Ronaldo ve Manchester United birleşiminde işler beklenildiği gibi gitmiyor. Solskjaer’in gönderilmesine artık kesin gözüyle bakılırken, Zidane iddiaları Manchester ekibi için artmıştı. Ronaldo’nun isteğiyle Manchester ekibine imza atacağı söylenen Zidane için yeni bir iddia geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberi… Yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, tüm futbolseverlerde büyük heyecan yarattı.

Ronaldo'nun geri dönüşüyle birlikte büyük bir coşkuya kapılan İngiliz taraftarlar, sezon içerisinde umduğunu bulamadı.

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United, sezona iyi başlasa da daha sonra üst üste alınan kötü sonuçlarla birlikte büyük bir düşüş yaşadı.

Ligde Leicester City, Liverpool, Manchester City ve Watford'a karşı ağır mağlubiyetler yaşayan Manchester'da bileti kesilen Solskjaer'in gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Solskjaer'den sonra Manchester United'ın başına geçmesi beklenen Zinedine Zidane'ı, Cristiano Ronaldo'nun istediği iddia edilmişti.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Manchester yönetiminin görüşmek için davette bulunduğu Zidane, bu görüşme davetini geri çevirmişti.

Sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını Manchester United'a bildiren Fransız çalıştırıcı, dinlenmek istediğini ifade etmişti.

LIONEL MESSI'NİN YANINA GİDİYOR!

İspanya'nın önemli gazetelerinden Mundo Deportivo, Zinedine Zidane'ın yeni adresinin Paris Saint-Germain olacağını iddia etti.

Transfer döneminde bünyesine Lionel Messi'nin de dahil olduğu birden fazla dünya yıldızını katan PSG, oyunuyla taraftarını memnun edemiyor.

Pochettino'nun yönetiminden memnun olmayan PSG'li yetkililer Zinedine Zidane'a teklif götürdü. Fransız çalıştırıcıyla iletişim kuran Katarlı yöneticiler beklemeye geçti.

Teknik direktörlük kariyerinde sadece Real Madrid'de çalışan Zinedine Zidane 11 kupa kazandı.

3 kez Şampiyonlar Ligi'nde zirveye ulaşan Fransız çalıştırıcı, ikişer kez La Liga, İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazandı.

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Son dakika: Cristiano Ronaldo’yu reddeden Zinedine Zidane'ın yeni takımını yazdılar! Lionel Messi...
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