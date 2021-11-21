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Giriş Tarihi: 22.11.2021 06:40

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Kasım 2021 Pazar reyting sonuçları birincisi kim oldu? Pazar reyting sıralaması son dakika

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Kasım 2021 Pazar reyting sonuçları birincisi kim oldu? Pazar reyting sıralaması son dakika

REYTİNG SONUÇLARI SON DAKİKA: Televizyon dizilerini takip eden diziseverler, 21 Kasım 2021 Pazar akşamı ekrana gelen yapımlardan reyting sıralamasında kimin birinci olduğu hakkında araştırma yapıyor. Dünün reyting sonuçları açıklandı mı sorusuyla araştırılan bu konu, Total, AB ve 20+ABC1 sıralamalarıyla yanıt buluyor. Dün akşam Kim Milyoner Olmak İster, Yargı, Teşkilat gibi dizi ve programların yanı sıra çeşitli filmler ekrana geldi. Pazar reyting sıralaması bu dizilerden birinci olanı belirleyecek. İşte detaylar!

21 Kasım Pazar reyting sonuçları, televizyon dizi ve filmlerinin sıralaması hakkında fikir edinmek isteyenlerce "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı" sorusuyla araştırılıyor. Pek çok dizisever, yapımların izlenme oranlarını araştırarak izlediği dizinin akıbeti hakkında çıkarımda bulunuyor. Kim Milyoner Olmak İster, Yargı, Teşkilat arasında Pazar reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte Pazar reyting sıralaması son dakika!

21 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Kasım 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Güncel reyting sıralaması paylaşıldığında TOTAL ve AB sıralaması haberimizde yer alacak.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

14 Kasım 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü ise Teşkilat (ÖZET) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Teşkilat (Özet) yer aldı.

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Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Kasım 2021 Pazar reyting sonuçları birincisi kim oldu? Pazar reyting sıralaması son dakika
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