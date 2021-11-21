Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Kasım 2021 Pazar reyting sonuçları birincisi kim oldu? Pazar reyting sıralaması son dakika

21 Kasım Pazar reyting sonuçları, televizyon dizi ve filmlerinin sıralaması hakkında fikir edinmek isteyenlerce "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı" sorusuyla araştırılıyor. Pek çok dizisever, yapımların izlenme oranlarını araştırarak izlediği dizinin akıbeti hakkında çıkarımda bulunuyor. Kim Milyoner Olmak İster, Yargı, Teşkilat arasında Pazar reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte Pazar reyting sıralaması son dakika!

21 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Kasım 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Güncel reyting sıralaması paylaşıldığında TOTAL ve AB sıralaması haberimizde yer alacak.