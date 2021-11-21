Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim Son bölümde Kadir’in ölmesi derinden etkiledi!

KARDEŞLERİM 30.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

YENİ FRAGMANI HEYECAN YARATTI: "BUNU AĞABEYİME KİM YAPTIYSA ONU BULACAĞIM!"

Dizinin 30'uncu bölümünün fragmanı da yayınlandı. Fragmanda yer alan, "Bunu ağabeyime kim yaptıysa onu bulacağım!" sözleri yeni bölümün tanıtımına damga vurdu.

Kardeşlerim 30. bölüm fragmanı... "Bunu ağabeyime kim yaptıysa onu bulacağım!" | Video

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Siz kardeş lafını altı harfe sığdırmışsınız, biz yere göğe sığdıramıyoruz!"

Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Kadir, soluğu Akif'in kapısında alır. Büyük bir yüzleşme yaşayan ikiliyi izleyen Kaan, babasına yardımcı olmak için bir hamlede bulunur. Akif yaşananları örtbas etmeye çalışırken Nebahat çaresizce ona destek olur. Eren ailesini büyük bir şoka sokan bu yüzleşmenin sonucu herkes için yeni bir mücadelenin başlangıcı olacaktır.

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi dün akşam izleyenleri ile buluştu. Cumartesi akşamları yayınlanan dizi her hafta zirvedeki başarısını koruyor. Kardeşlerim son bölüm izle linki aşağıda yer alıyor;