Yarın okul var mı, 22 Kasım Pazartesi okullar açılacak mı? Ara tatil bitti mi, uzatılacak mı? İşte MEB’den son açıklama!

Yarın okul var mı, 22 Kasım Pazartesi okullar açılacak mı gibi sorular öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Ayrıca trafiğin seyrini doğrudan etkileyen bu durum, trafiğe çıkacak vatandaşlar tarafından da inceleniyor. Ara tatil bitti mi, uzatılacak mı sorularıyla ele alınan tatil sürecine ilişkin detaylar MEB'den gelen son açıklama ışığında öğreniliyor. İşte son durum.
YARIN OKUL VAR MI? ARA TATİL BİTTİ Mİ?
Yarın (22 Kasım Pazartesi) ara tatil son bulacak ve öğrenciler derslerine devam edecek. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer "22 Kasım 2021 tarihi itibariyle 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek" dedi.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
*1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Okullar 22 Kasım itibariyle açılacak.
*Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,
*2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,
* Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
ÖĞRETMENLERİN AŞI ORANI YÜZDE KAÇ?
Öğretmenlerin aşı oranlarında da sürekli artış olduğunun altını çizen Özer, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranının yüzde 88'e yükseldiğini belirtti.
Özer, şunları söyledi:
"6 Ağustos tarihinde en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranı yüzde 60 idi. Bugün itibari ile bu oranın yüzde 88'e çıkmış olması oldukça önemli. Diğer taraftan aşı olmadan hastalığı geçirerek antikor oluşturmuş öğretmen oranı ise yüzde 5'ler civarında. Dolayısıyla, en az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranımız yüzde 93'ler seviyesinde. Eğitim sistemimizdeki öğretmen sayımızın büyüklüğü dikkate alındığında bu oran yaklaşık 1 Milyon 116 bin öğretmenimize karşılık gelmekte. Şu anda okullarımızı yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olması."