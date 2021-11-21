Yarın okul var mı, 22 Kasım Pazartesi okullar açılacak mı? Ara tatil bitti mi, uzatılacak mı? İşte MEB’den son açıklama!

Yarın okul var mı, 22 Kasım Pazartesi okullar açılacak mı gibi sorular öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Ayrıca trafiğin seyrini doğrudan etkileyen bu durum, trafiğe çıkacak vatandaşlar tarafından da inceleniyor. Ara tatil bitti mi, uzatılacak mı sorularıyla ele alınan tatil sürecine ilişkin detaylar MEB'den gelen son açıklama ışığında öğreniliyor. İşte son durum.

YARIN OKUL VAR MI? ARA TATİL BİTTİ Mİ?

Yarın (22 Kasım Pazartesi) ara tatil son bulacak ve öğrenciler derslerine devam edecek. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer "22 Kasım 2021 tarihi itibariyle 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek" dedi.