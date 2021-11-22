ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

ALES Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntülenecek. Soru kitapçığı ekranı aktif olduğunda detaylar sabah.com.tr'den duyurulacak.

SORU VE CEVAPLAR NE ZAMANA KADAR GÖRÜLEBİLECEK?

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Kasım 2021 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.



Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

ALES/3 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ