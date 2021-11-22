Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ALES soruları ve cevapları yayınlandı: ÖSYM ile 2021 ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı nereden görüntülenir?
Giriş Tarihi: 22.11.2021 07:32 Son Güncelleme: 22.11.2021 07:32

ALES soruları ve cevapları yayınlandı: ÖSYM ile 2021 ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı nereden görüntülenir?

ALES soruları ve cevapları yayınlandı: ÖSYM ile 2021 ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı nereden görüntülenir?

ALES sınavına giren binlerce aday ve 2022 ALES sınavı için hazırlanan adaylar ALES soruları ve cevapları yayınlandı mı, nereden görüntülenir diye araştırıyor. Dün saat 10:15’te başlayan sınav hakkında araştırma yapan binlerce kişi ALES soruları ve cevapları nereden incelenir diye araştırıyor. Adayların sayısal, sözel ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçen toplamda 100 sorudan oluşan 2021 ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF olarak dün paylaşıldı. İşte detaylar.

ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı sınava giren ve sonraki sınava hazırlanan adayların gündeminde yer alıyor. 21 Kasım Pazar sabahı tek oturumda düzenlenen ALES/3 sınavı hakkında araştırmalar hızlandı. Akademik kariyer ve lisansüstü eğitim planı olan binlerce aday, ALES soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak gibi sorularla araştırma yapıyor. Sonuçları 16 Aralık'ta açıklanacak olan sınav hakkında 2021 ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF olarak paylaşıldı. ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı nereden görüntülenir? İşte cevap anahtarı görüntüleme linki.

ALES SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

ÖSYM'nin düzenlediği 2021 ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp giriş yaparak sorulara ve cevaplara ulaşabilirsiniz.

21 Kasım 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

ALES Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntülenecek. Soru kitapçığı ekranı aktif olduğunda detaylar sabah.com.tr'den duyurulacak.

SORU VE CEVAPLAR NE ZAMANA KADAR GÖRÜLEBİLECEK?

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Kasım 2021 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

ALES/3 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ALES/3 21 Kasım saat 10.15'te başladı. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2021 ALES/3 81 ilde bulunan 90 merkezde yapıldı. Akademik kariyer amacıyla binlerce kişinin katıldığı ALES sonuçları, 16 Aralık 2021'de açıklanacak. Adaylar ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden kullanıcı adı şifrelerini girerek sonuçlarını öğrenebilir.

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ALES soruları ve cevapları yayınlandı: ÖSYM ile 2021 ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı nereden görüntülenir?
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