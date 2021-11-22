ATA AÖF vizeleri geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. Sınavlara giren ve başarılı olup olmadığını merak eden açıköğretim öğrencileri, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır diye merak ediyor. Üç oturumda düzenlenen sınavlara ilişkin ATA AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları (vize sonuçları) kaç günde açıklanacak sorusu, Atatürk Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiler ışığında yanıt buluyor. İşte kurumdan yapılan son açıklamalar ve sınavların açıklanma tarihi.

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasından yaklaşık 1 hafta sonra ilan edilir. Bu kapsamda sonuçların önümüzdeki haftaya kadar ilan edilmesi bekleniyor. Sisteme kayıtlı olan öğrenciler sınav sonuçlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den öğrenebilir.