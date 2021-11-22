ATA AÖF sınav soruları ve cevapları bugün de binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. 20-21 Kasım tarihleri aralığında gerçekleşen sınavlara katılım sağlayan öğrenciler sınavın sona ermesiyle birlikte ise "ATA AÖF vize sınavı soru ve cevapları yayımlanacak mı, ne zaman açıklanır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bunun ardından ise döneme ilişkin finallerin Aralık ayında yapılacağı kaydedildi. Peki, ATA AÖF vize sınav soruları ve cevapları (soru kitapçığı) yayınlandı mı? İşte son gelişmeler…
ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?
Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı paylaşıldı. Adaylar sorulara ve cevaplara kurumun internet sitesinden ulaşabilir.
ATA AÖF SINAV TAKVİMİ
Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde,
Güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde,
Bahar yarıyılı ara sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde,
Bahar yarıyılı final sınavları 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde
2021-2022 yılı mezuniyet üç ders sınavları 07 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
ATA AÖF güz dönemi ara sınavları, 20-21 Kasım 2021 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleşecek.
Üniversiteden yapılan açıklamada "Ara Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı. Giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz." dedi.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ