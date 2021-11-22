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Giriş Tarihi: 22.11.2021 10:43

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İÜ AUZEF sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İÜ AUZEF sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AUZEF sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. 14 Kasım’da sona eren güz dönemi vize sınavının ardından öğrenciler AUZEF sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Bir önceki sınavlara baktığımızda, sonuçların 2 hafta içerisinde erişime açıldığı görülüyor. Sınav sonuçlarınızı auzef.istanbul.edu.tr internet adresinden yayınlanacak. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İÜ AUZEF sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı ile ilgili tüm detaylar…

AUZEF sonuçları ile ilgili son gelişmeler milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Açıktan üniversite bitirmek isteyen öğrenciler güz dönemi vize sınavlarına girdi. 14 Kasım tarihinde gerçekleştirilen sınavlara çok sayıda katılım olurken, gözler şimdi de AUZEF sınav sonuçlarına çevrildi. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İÜ AUZEF sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır.

AUZEF sonuçları kurumun resmi sitesinde açıklanacaktır. Sınav sonuçlarınızı auzef.istanbul.edu.tr internet adresinden yayınlanacak.

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF sonuçları henüz açıklanmadı. AUZEF sınav sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

AUZEF SINAVLARI HAKKINDA

Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır.

AUZEF GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF final sınavları 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak.

TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Güz Dönemi telafi sınavları 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi ara sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF Bahar Dönemi final sınavları 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.

TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak.a katılım olurken, gözler şimdi de AUZEF sınav sonuçlarına çevrildi.

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