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Giriş Tarihi: 22.11.2021 09:53

Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? 22 Kasım Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak?

Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? 22 Kasım Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak?

Kabine Toplantısı kararları için kritik gün! Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü soruları milyonlarca vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan’ın başkanlığında belirli tarihlerde düzenlenen kritik toplantıda aşı çalışmaları, koronavirüs salgınında son durum, iç ve dış politikaya yönelik önemli konular ele alınıyor. Son olarak 7 Kasım’da toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Beştepe’de toplanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? 22 Kasım Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak? Detaylar haberimizde.

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün mü soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Önceki Kabine Toplantısı 8 Kasım tarihinde gerçekleşmişti. Şimdi ise gözler yeni haftada Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusuna çevrildi. Kritik toplantıda gündemdeki ekonomik gelişmeler ve salgındaki son durum değerlendirmesi masaya yatırılacak. Kabine Toplantısı bugün mü? İşte detaylar;

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ, SAAT KAÇTA?

Toplantıda korona virüsle mücadelede son durum değerlendirilecek, artan vaka sayıları sonrasında atılması gereken adımlar görüşülecek.

İşte Kabine Toplantısı tarihi;

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantıları 15 günde bir gerçekleştiriliyor. 7 Kasım'da gerçekleşmiş olması nedeniyle bir sonraki kabine toplantısının 22 Kasım Pazartesi günü yani yarın yapılacak.

Toplantıda korona virüsle mücadelede son durum değerlendirilecek, artan vaka sayıları sonrasında atılması gereken adımlar görüşülecek. Okullardaki yüz yüze eğitimde bugüne kadar geçen süre masaya yatırılacak ve aşılamadaki son durum ele alınacak.

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Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? 22 Kasım Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak?
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