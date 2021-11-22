Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün mü soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Önceki Kabine Toplantısı 8 Kasım tarihinde gerçekleşmişti. Şimdi ise gözler yeni haftada Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusuna çevrildi. Kritik toplantıda gündemdeki ekonomik gelişmeler ve salgındaki son durum değerlendirmesi masaya yatırılacak. Kabine Toplantısı bugün mü? İşte detaylar;
Toplantıda korona virüsle mücadelede son durum değerlendirilecek, artan vaka sayıları sonrasında atılması gereken adımlar görüşülecek.
İşte Kabine Toplantısı tarihi;
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine toplantıları 15 günde bir gerçekleştiriliyor. 7 Kasım'da gerçekleşmiş olması nedeniyle bir sonraki kabine toplantısının 22 Kasım Pazartesi günü yani yarın yapılacak.
Toplantıda korona virüsle mücadelede son durum değerlendirilecek, artan vaka sayıları sonrasında atılması gereken adımlar görüşülecek. Okullardaki yüz yüze eğitimde bugüne kadar geçen süre masaya yatırılacak ve aşılamadaki son durum ele alınacak.