Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün mü soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Önceki Kabine Toplantısı 8 Kasım tarihinde gerçekleşmişti. Şimdi ise gözler yeni haftada Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusuna çevrildi. Kritik toplantıda gündemdeki ekonomik gelişmeler ve salgındaki son durum değerlendirmesi masaya yatırılacak. Kabine Toplantısı bugün mü? İşte detaylar;

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ, SAAT KAÇTA?

Toplantıda korona virüsle mücadelede son durum değerlendirilecek, artan vaka sayıları sonrasında atılması gereken adımlar görüşülecek.

İşte Kabine Toplantısı tarihi;