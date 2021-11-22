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Giriş Tarihi: 22.11.2021 19:40 Son Güncelleme: 22.11.2021 19:48

Son dakika: Lionel Messi’yi bırakıp Cristiano Ronaldo’nun yanına gidiyor! Teklif gelirse hemen...

Son dakika: Lionel Messi’yi bırakıp Cristiano Ronaldo’nun yanına gidiyor! Teklif gelirse hemen...

Son dakika haberi… İngiltere Premier Lig’de bu sezon şampiyonluk kadrosunu oluşturan Manchester United, Raphael Varane, Jadon Sancho ve Cristiano Ronaldo gibi isimleri bünyesine katmıştı. Ancak ligde alınan kötü sonuçların ardından Ole Gunnar Solskjaer’in görevine son verildi. Norveçli teknik adamın gönderilmesinin ardından İngiliz devinin başına kimin geçeceği merak konusu oldu. İngiliz basınında bu konuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberi… Premier Lig'de uzun yıllardır şampiyonluktan uzak kalan İngiliz devi Manchester United, bu sezon bu durumu tersine çevirmek adına oldukça güçlü bir kadroyla sezona başladı.

Raphael Varane ve Jadon Sancho gibi transferlerin yanı sıra dünya futbolunun yıldız ismi Cristiano Ronaldo da, efsanesi olduğu kulübe geri döndü.

Tüm futbolseverlerde büyük bir heyecan uyandıran Ronaldo'nun geri dönüşü, kısa süre içerisinde bir hüsrana dönüştü. Manchester United'da üst üste alınan kötü sonuçlar, Solskjaer'in görevinin son verilmesine neden oldu.

Manchester United forması giyen futbolcuların Norveçli çalıştırıcı ile uyumsuzluk içerisinde olduğu ve Solskjaer'i istemediği İngiliz basını tarafından öne sürülmüştü.

Yaşananların ardından gönderilen Solskjaer'in yerine kimin geleceği ise şu an için merak konusu. Yeni bir teknik adam bulana kadar Michael Carrick, Manchester United'ın başında olacak.

Dış basında Manchester United'ın yeni hocası için birçok iddia bulunurken bu iddialar arasında en güçlüsü Mauricio Pochettino oldu.

MESSI'NİN HOCASI MANU'YA

Bu sezon yaz transfer döneminde Messi ile birlikte birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Paris Saint-Germain, ligde lider olsa da taraftarını memnun eden bir oyun sergileyemiyor.

Son haftalarda ise Arjantinli çalıştırıcı Pochettino, çokça tartışılan bir isim haline geldi. Goal'ün haberine göre Pochettino, Manchester United'ın başına geçmeye sıcak bakıyor.

Daha önce de İngiliz devinin gündemine gelen Pochettino, Solskjaer'in takımın başında kalmasının ardından PSG'nin yolunu tutmuştu.

Haberde yer alan iddiaya göre Mauricio Pochettino, Manchester United efsanesi Sir Alex Ferguson ile yakın ilişkilere sahip ve Arjantinli teknik adam bu nedenle PSG'yi bırakıp Manchester United'ı devralmaya sıcak bakıyor.

Mauricio Pochettino, PSG'den ayrılıp Manchester United'ın başına geçtiği takdirde, Lionel Messi'yi bırakıp Cristiano Ronaldo'nun yanına gitmiş olacak.

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Son dakika: Lionel Messi’yi bırakıp Cristiano Ronaldo’nun yanına gidiyor! Teklif gelirse hemen...
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