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Giriş Tarihi: 23.11.2021 23:38 Son Güncelleme: 23.11.2021 23:45

Cristiano Ronaldo yine Manchester United'ı ipten aldı! Son anlarda gelen golle gruptan çıkardı

Cristiano Ronaldo yine Manchester United’ı ipten aldı! Son anlarda gelen golle gruptan çıkardı

Şampiyonlar F Grubu 5. maçında Manchester United, deplasmanda Villarreal'i 2-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Kırmızı Şeytanlar'a deplasmanda galibiyeti getiren golleri Cristiano Ronaldo ve Jadon Sancho kaydetti.

Şampiyonlar F Grubu 5. maçında Villarreal, Manchester United'ı konuk etti. Ole Gunnar Solskjaer'in ardından Michael Carrick yönetiminde ilk maçına çıkan Kırmızı Şeytanlar, deplasmanda 2-0 kazanmayı başardı. Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 78'de Cristiano Ronaldo ve 90'da Jadon Sancho kaydetti.

Cristiano Ronaldo'nun kariyerinin 800. golüne ulaşmasına 1 gol kaldı.

Sezon başında Borussia Dortmund'dan 85 milyon euroya transfer edilen Jadon Sancho, Manchester United'da 15. maçında ilk golünü attı.

Bu sonuçla 10 puana yükselen Manchester United, gruptan çıkmayı garantiledi. 7 puanda kalan Villarreal ise 3. sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda daha önce son 16 turuna kalmayı garantileyen Bayern Münih, deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına konuk oldu.

Halil Umut Meler'in yönettiği mücadeleyi Alman ekibi, 14. dakikada Robert Lewandowski ve 42. dakikada Kingsley Coman'ın golleriyle 2-1 kazandı. Ukrayna temsilcisinin tek golü 70. dakikada Denys Harmash'tan geldi.

Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği son 9 maçta da gol atmayı başardı.

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Cristiano Ronaldo yine Manchester United'ı ipten aldı! Son anlarda gelen golle gruptan çıkardı
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