Sana Söz 4. Bölüm izle! 23 Kasım Star Tv ile Sana Söz yeni bölüm kesintisiz izle!

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SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ömer, babası Azmi'nin başına gelenler yüzünden sarsılır. Babasının durumu yüzünden Ömer kendi geçmişine bir yolculuk yapmak zorunda kalır. Elif'in programda işlediği vaka, ikilinin yolunu sürpriz bir şekilde birleştirir. Ömer istemesede ona yardımcı olan Elif, ekibiyle birlikte Azmi için elinden geleni yapar. Ömer'in bu geçmiş yolculuğunda yanında yer alan Elif, Ömer'i daha iyi tanıyacak; geçmişin sırlarıyla yüzleşen Ömer'in acılarına şahit olacaktır.

İkiz kardeşi Duru'nun değişen ruh halinden şüphelenen Umut, kiminle görüştüğünü öğrenmek için harekete geçer. Duru ise farkında olmadan Bora'ya daha da yaklaşacak, romantik planlar yapar. Ancak planları Duru'yu hiç ummadığı bir yere doğru sürükler. Erdem, Ayşe Erten davasının şahidi ile görüştüğünde öğrendiği gerçekler davanın bütün seyrini değiştirir. Rıza Demircioğlu ise Elif'e suç duyurusunda bulunarak yaptığı yanlışın farkına varır ve Erdem'in ortağı Vedat'la birlikte yeni planını uygulamaya koyar.