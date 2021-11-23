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Giriş Tarihi: 23.11.2021 20:58

Sana Söz 4. Bölüm izle! 23 Kasım Star Tv ile Sana Söz yeni bölüm kesintisiz izle!

Sana Söz 4. Bölüm izle! 23 Kasım Star Tv ile Sana Söz yeni bölüm kesintisiz izle!

Star Tv ekranlarında henüz yayın hayatının başlarında olan Sana Söz dizisi yeni bölüm izle ekranı ile araştırma konusu haline geldi. Başarılı polis Ömer ile ekranların dikkat çeken ismi Elif’in başından geçen olayları konu alan yapım ilk bölümünden bu güne dikkatleri üzerine çekmişti. Dizinin bu akşamki bölümünü internet aracılığı ile takip etmek isteyenler “Sana Söz 4. Bölüm izle” ekranını gündeme taşıdı. İşte 23 Kasım Sana Söz dizisi izle ekranı ve tüm detaylar...

Sana Söz yeni bölüm izle ekranı araştırmaları hız kazandı. 4. Kez ekranlarda izleyenleriyle buluşan yapımın başrollerinde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alıyor. Dizinin bu akşam yayınlanan bölümünü izlemek isteyenler bu noktada gözünü Sana Söz dizisi izle ekranına çevirdi. İşte 23 Kasım Sana Söz dizisi izle linki ve detaylar...

Sana Söz konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Star Tv’nin yeni dizisi Sana Söz konusu ve oyuncuları...

Dizinin yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki linke gidebilirsiniz...

https://www.startv.com.tr/dizi/sana-soz

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ömer, babası Azmi'nin başına gelenler yüzünden sarsılır. Babasının durumu yüzünden Ömer kendi geçmişine bir yolculuk yapmak zorunda kalır. Elif'in programda işlediği vaka, ikilinin yolunu sürpriz bir şekilde birleştirir. Ömer istemesede ona yardımcı olan Elif, ekibiyle birlikte Azmi için elinden geleni yapar. Ömer'in bu geçmiş yolculuğunda yanında yer alan Elif, Ömer'i daha iyi tanıyacak; geçmişin sırlarıyla yüzleşen Ömer'in acılarına şahit olacaktır.

İkiz kardeşi Duru'nun değişen ruh halinden şüphelenen Umut, kiminle görüştüğünü öğrenmek için harekete geçer. Duru ise farkında olmadan Bora'ya daha da yaklaşacak, romantik planlar yapar. Ancak planları Duru'yu hiç ummadığı bir yere doğru sürükler. Erdem, Ayşe Erten davasının şahidi ile görüştüğünde öğrendiği gerçekler davanın bütün seyrini değiştirir. Rıza Demircioğlu ise Elif'e suç duyurusunda bulunarak yaptığı yanlışın farkına varır ve Erdem'in ortağı Vedat'la birlikte yeni planını uygulamaya koyar.

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Sana Söz 4. Bölüm izle! 23 Kasım Star Tv ile Sana Söz yeni bölüm kesintisiz izle!
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