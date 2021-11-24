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Giriş Tarihi: 24.11.2021 23:04 Son Güncelleme: 24.11.2021 23:14

Ajax maçı sonrası Sergen Yalçın’a destek! Beşiktaşlı taraftarlar takımı tribünlere çağırdı...

DHA
Ajax maçı sonrası Sergen Yalçın’a destek! Beşiktaşlı taraftarlar takımı tribünlere çağırdı...

Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Beşiktaş, sahasında 1-0 öne geçtiği maçta Ajax'a 2-1 mağlup oldu ve Avrupa kupalarına veda etti. Beşiktaş’ın Ajax’a mağlup olduğu karşılaşmanın sonrasında siyah-beyazlı taraftarlardan teknik direktör Sergen Yalçın’a destek geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Beşiktaş, sahasında 1-0 öne geçtiği maçta Ajax'a 2-1 mağlup oldu ve Avrupa kupalarına veda etti. Siyah-beyazlıların golünü 22'de penaltıdan Rachid Ghezzal atarken Ajax'ın gollerini ise 54' ve 69'da ikinci yarıda oyuna giren Sebastien Haller kaydetti.

Bu sonuçla grupta henüz puanla tanışamayan Beşiktaş, son sırada yer alarak Avrupa kupaslarına veda etti. Daha önce liderliğini garantileyen Ajax ise 5'te 5 yaparak 15 puana yükseldi.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN SERGEN YALÇIN'A DESTEK

Beşiktaş'ın Ajax'a mağlup olduğu karşılaşmanın sonrasında siyah-beyazlı taraftarlardan teknik direktör Sergen Yalçın'a destek geldi.

Karşılaşmanın son dakikaları ve maç sonrasında Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Sergen Yalçın'dan takımı tribünlere getirmesini istedi.

Yalçın, taraftarı selamlamak için tekrardan yeşil zemine gelirken, taraftarlar 'Sergen takımı ayağa kaldır' yönünde uzun süre tempo tuttu.

Süper Lig'de son olarak Alanyaspor'a 2-0 yenilen ve son 3 kaybeden Beşiktaş, ligde deplasmanda üst üste son 4 maçında mağlup oldu.

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Ajax maçı sonrası Sergen Yalçın’a destek! Beşiktaşlı taraftarlar takımı tribünlere çağırdı...
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