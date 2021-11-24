Ajax maçı sonrası Sergen Yalçın’a destek! Beşiktaşlı taraftarlar takımı tribünlere çağırdı...

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Beşiktaş, sahasında 1-0 öne geçtiği maçta Ajax'a 2-1 mağlup oldu ve Avrupa kupalarına veda etti. Siyah-beyazlıların golünü 22'de penaltıdan Rachid Ghezzal atarken Ajax'ın gollerini ise 54' ve 69'da ikinci yarıda oyuna giren Sebastien Haller kaydetti.