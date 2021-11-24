DENİZ BARUT KİMDİR?

Deniz Barut, 29 Mart 1983 tarihinde Denizli'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Denizli'de tamamladı. İlkokulda başladığı voleybol nedeniyle lise öğrenimini İzmir'de tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Video Bölümü'nden mezun oldu. Çektiği fotoğraflarla karma sergilerde yer aldı.

1997'de düzenlenen Elite Model Look yarışmasında 2. oldu. 2000 yılında profesyonel olarak oynadığı voleybolu bıraktı ve İstanbul'a geldi. Can Gürzap'ın kurucusu olduğu Dialog'ta diksiyon eğitimi aldı. Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'nda aldığı oyunculuk eğitiminin ardından, Antony Vincent Bova, Merve Taşkan gibi isimlerle oyunculuk üzerine çalıştı. Bir süre Star TV'de kamera arkası ve önünde çalıştı. Haber, spor, canlı yayın ve life style programları sunuculuğu yaptı.

Oyunculuk kariyeri boyunca; "Kaybolan Yıllar", "Anneler ile Kızları", "Elde Var Hayat", "Lale Devri", "Kara Para Aşk", "Son Çıkış", "Hayatımın Aşkı", "Avlu", "Sol Yanım" dizilerinde, "Sesinde Aşk Var", "Baba Parası" filmlerinde oynadı. Deniz Barut, ilk görüşte aşık olduğunu söylediği yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile 2005 yılında evlenmiştir. Çiftin Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu vardır. Çift, 2019 yılında boşandı.