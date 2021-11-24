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Giriş Tarihi: 24.11.2021 07:52 Son Güncelleme: 24.11.2021 07:52

Destan Ulu Ece kimdir, tarihte var mı? Destan dizisinin Ulu Ece’si Deniz Barut kimdir, nereli, kaç yaşında?

Destan Ulu Ece kimdir, tarihte var mı? Destan dizisinin Ulu Ece’si Deniz Barut kimdir, nereli, kaç yaşında?

Destan dizisi ATV ekranlarında yayın hayatına bu akşam başlıyor. Dizide Ulu Ece karakteriyle Deniz Barut da yer alacak. Bu kapsamda milyonlarca dizisever Destan Ulu Ece kimdir, tarihte var mı gibi sorularla araştırma yapıyor. Salı günleri ATV’de yayınlanacak olan ve reyting rekorları kırmaya hazırlanan Destan dizisinin Ulu Ece’si Deniz Barut kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte merak edilenlerin yanıtı, Deniz Barut’un hayatı ve rol aldığı diziler.

Destan dizisi konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin oyuncu kadrosunda, pek çok dizi ve filmde rol alan Deniz Barut da yer alıyor. Dizide Ulu Ece adlı karaktere hayat verecek olan oyuncu, Destan dizisinin Ulu Ece'si Deniz Barut kimdir, nereli, kaç yaşında sorularıyla araştırılıyor. Ayrıca Destan Ulu Ece kimdir, tarihte var mı soruları da bu kapsamda yanıt arıyor. İşte oyuncu ve karakteri hakkında araştırılanların yanıtı!

DESTAN ULU ECE KİMDİR?

Alpagu Han'ın eşi, Batuga'nın ağabeylerinin anası. Sadece Türk Hanı'nın eşi değil aynı zamanda Rus Vareg Kinezi'nin kızı.

DENİZ BARUT KİMDİR?

Deniz Barut, 29 Mart 1983 tarihinde Denizli'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Denizli'de tamamladı. İlkokulda başladığı voleybol nedeniyle lise öğrenimini İzmir'de tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Video Bölümü'nden mezun oldu. Çektiği fotoğraflarla karma sergilerde yer aldı.

1997'de düzenlenen Elite Model Look yarışmasında 2. oldu. 2000 yılında profesyonel olarak oynadığı voleybolu bıraktı ve İstanbul'a geldi. Can Gürzap'ın kurucusu olduğu Dialog'ta diksiyon eğitimi aldı. Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'nda aldığı oyunculuk eğitiminin ardından, Antony Vincent Bova, Merve Taşkan gibi isimlerle oyunculuk üzerine çalıştı. Bir süre Star TV'de kamera arkası ve önünde çalıştı. Haber, spor, canlı yayın ve life style programları sunuculuğu yaptı.

Oyunculuk kariyeri boyunca; "Kaybolan Yıllar", "Anneler ile Kızları", "Elde Var Hayat", "Lale Devri", "Kara Para Aşk", "Son Çıkış", "Hayatımın Aşkı", "Avlu", "Sol Yanım" dizilerinde, "Sesinde Aşk Var", "Baba Parası" filmlerinde oynadı. Deniz Barut, ilk görüşte aşık olduğunu söylediği yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile 2005 yılında evlenmiştir. Çiftin Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu vardır. Çift, 2019 yılında boşandı.

DENİZ BARUT DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Dizileri

2002 Dadı

2006-2007 Kaybolan Yıllar

2010 Elde Var Hayat

2012 Anneler ile Kızları

2012-2014 Lale Devri

2014-2015 Kara Para Aşk

2015 Son Çıkış

2016 Hayatımın Aşkı

2018-2019 Avlu

2019 Hekimoğlu

2020-2021 Sol Yanım

2021- Destan

Filmleri

2017 Poyraz Karayel: Küresel Sermaye

2018 Nezih Bir Film

2019 Sesinde Aşk Var

2020 Baba Parası

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Destan Ulu Ece kimdir, tarihte var mı? Destan dizisinin Ulu Ece’si Deniz Barut kimdir, nereli, kaç yaşında?
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