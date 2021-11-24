Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 24 Kasım 2021 e devlet evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 24.11.2021 08:45 Son Güncelleme: 24.11.2021 08:46

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 24 Kasım 2021 e devlet evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 24 Kasım 2021 e devlet evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Bakanlık tarafından verilen evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi Kasım ayının sonunda beraber vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. e Devlet ve SMS yolu üzerinden sorgulama devam ederken " Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere sağlanan bu maddi destek her ayın ilk 15 günü içerisinde il il vatandaşların hesabına yatırılıyor. İşte, 24 Kasım 2021 Evde Bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve ilgili tüm detaylar…

Evde bakım maaşı yatan iller listesi merak konusu olmaya devam ediyor. Yaşlı, ağır hasta kısacası evinde bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü olan vatandaşlar, her ay devlet tarafından sağlanan bu ödenek ile maddi destek alıyor. Öte yandan ayın ortasına gelinmesiyle birlikte gözler "24 Kasım evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularının yanıtına çevrildi. İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi…

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım ankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.

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Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 24 Kasım 2021 e devlet evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
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