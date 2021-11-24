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Giriş Tarihi: 24.11.2021 12:35 Son Güncelleme: 24.11.2021 12:41

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Valbuena'ya şantaj yapmıştı! Benzema'ya 1 yıl ertelenmiş hapis cezası

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Valbuena’ya şantaj yapmıştı! Benzema’ya 1 yıl ertelenmiş hapis cezası

Real Madrid'in yıldız ismi Benzema'ya 1 yıl ertelenmiş hapis cezası ve 75 bin sterlin para cezası verildi. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Valbuena'ya seks kasetleri ile şantaj yaptığı için yargılan Frsanız oyuncu için karar verildi. Benzema'ya suç ortaklığı sebebiyle 1 yıl ertelenmiş hapis cezasının yanı sıra 75 bin euro para cezasına çarptırıldı.

La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema, şantaj suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

Versailles Mahkemesi, Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'ya şantaj yaptığı suçlamasıyla yargılandığı davada Benzema hakkındaki kararını verdi.

Mahkeme, Benzema'nın bu olaya bizzat müdahil olduğunu belirterek, futbolcuya 1 yıl hapis ve 75 bin euro para cezası verdi. Benzema'nın avukatı, mahkemenin bu kararına itiraz edeceklerini belirtti.

Savcılık, Benzema hakkında 10 ay tecilli hapis ve 75 bin euro para cezası talep etmişti.

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, iki hafta önce yaptığı açıklamada, Benzema'nın bu davada suçlu bulunması halinde Fransa Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarılmayacağını belirtmişti.

Fransız futbolcu Benzema hakkındaki soruşturması Yunanistan'ın Olympiakos takımında oynayan "Mathieu Valbuena'nın mal varlığını gasp etme girişimi" kapsamında yürütülmüştü.

Davada, özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir videonun Valbuena'ya gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin euro istendiği öne sürülmüştü.

Söz konusu suçlamalarla ilgili Karim Benzema ve diğer sanıklar aleyhine 5 Kasım 2015'te dava açılmış, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps da bu nedenle Benzema'ya milli takım kapısını kapatmıştı.

Deschamps, Cezayir asıllı Müslüman futbolcuyu kadroya dahil etmemesinden dolayı, ırkçılık yaptığı eleştirilerine de maruz kalmıştı.

Benzema, 5,5 yılın ardından mayıs ayında yeniden Fransa Milli Takımı'na çağrılmıştı.

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Valbuena'ya şantaj yapmıştı! Benzema'ya 1 yıl ertelenmiş hapis cezası
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