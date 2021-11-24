İsimleri TFF’ye tek tek verdik

"Her kulübe, kişiye eşit adalet; sahada eşit takdir hakkı, saha dışında ise herkese eşit cezalar olmalı." "Burada maalesef eski sistem ve alışkanlıklardan beslenen kişiler var. Tüm dosyalarımızı sunduk."
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün Riva'da TFF Başkanı Nihat Özdemir ile 4 saat görüştü. Elmas, çıkışta Özdemir ile basın toplantısı düzenlerken şu ifadeleri kullandı: "Türkfutbolunun çözümleri içinmasada olacağımızı söyledik. Geçmişten gelen alışkanlıkları düzeltmek için ciddi çalışma yapılıyor. Nihat Özdemir ve yönetimi de istediğimiz değişikliklere cevap verdi. Biz G.Saray olarak ligin değerinin artmasını istiyoruz. Burada maalesef eski sistem ve alışkanlıklardan beslenenler var. Tespit ettiğimiz kişiler hakkında da konuştuk ve bilgileri, isimleri ilettik. Türk futbolunu ileriye götürmemiz gerekiyor.
'MELER VE UĞURLU'YU İSTEMİYORUZ'
Her takım sahadaki doğru hareketleri ile maçı kazanabilmeli. Tüm kararlarda vicdani rahatlık olmalı. Tüm dosyalarımızı sunduk. Her kulübe, kişiye eşit adalet; sahada eşit takdir hakkı, saha dışında eşit cezalar olmalı. Bunun olmasınıistemeyen içeride ve dışarıdaciddi bir kesim var." Elmas'ın, F.Bahçe maçının orta hakemi Halil Umut Meler ve VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun artık maçlarına atanmamasını istediği öğrenildi. TFF'ninde kısa vadede iki hakemiG.Saray maçlarında görevlendirmeyeceğibildirildi.
ÖZDEMİR: G.SARAY İLETOPLANTI KARARINIZATEN ALMIŞTIK TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantıda başkan vekilleri ServetYardımcı ile Ali Düşmez'in (F.Bahçe maçında protokoldeElmas ile tartışmıştı) de olduğunu vurgulayarak, "G.Saray ile ilişkilerimiz açısından bir toplantı kararı zaten almıştık. Başkan Elmas'la da derbi sonrası açıklamalarını duyar duymaz iletişime geçip buluşmayı kararlaştırdık. Sadece derbiyi değil, G.Saray ve TFF ilişkilerini, bunu nereye taşıyacağımızı konuştuk. Tabii ki derbiyi, tribündeki olayları da görüştük. G.Saray Türk futbolunun temeltaşlarındandır. İlişkileri en iyi noktayagetirmemiz gerekiyor" dedi.
MHK BAŞKANI DA RAPOR DA YOK!
Başkan Burak Elmas, Fenerbahçe maçının ardından "Hesap soracağım. MHK Başkanı da görüşmede olmalı.. Halil Umut Meler'in raporunu da istiyoruz" demişti. Dünkü toplantıya MHK katılmadı. Meler'in raporuyla ilgili de bilgi verilmediği öğrenildi.