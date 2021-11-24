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Giriş Tarihi: 24.11.2021

İsimleri TFF’ye tek tek verdik

İsimleri TFF’ye tek tek verdik

"Her kulübe, kişiye eşit adalet; sahada eşit takdir hakkı, saha dışında ise herkese eşit cezalar olmalı." "Burada maalesef eski sistem ve alışkanlıklardan beslenen kişiler var. Tüm dosyalarımızı sunduk."

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün Riva'da TFF Başkanı Nihat Özdemir ile 4 saat görüştü. Elmas, çıkışta Özdemir ile basın toplantısı düzenlerken şu ifadeleri kullandı: "Türk futbolunun çözümleri için masada olacağımızı söyledik. Geçmişten gelen alışkanlıkları düzeltmek için ciddi çalışma yapılıyor. Nihat Özdemir ve yönetimi de istediğimiz değişikliklere cevap verdi. Biz G.Saray olarak ligin değerinin artmasını istiyoruz. Burada maalesef eski sistem ve alışkanlıklardan beslenenler var. Tespit ettiğimiz kişiler hakkında da konuştuk ve bilgileri, isimleri ilettik. Türk futbolunu ileriye götürmemiz gerekiyor.

'MELER VE UĞURLU'YU İSTEMİYORUZ'
Her takım sahadaki doğru hareketleri ile maçı kazanabilmeli. Tüm kararlarda vicdani rahatlık olmalı. Tüm dosyalarımızı sunduk. Her kulübe, kişiye eşit adalet; sahada eşit takdir hakkı, saha dışında eşit cezalar olmalı. Bunun olmasını istemeyen içeride ve dışarıda ciddi bir kesim var." Elmas'ın, F.Bahçe maçının orta hakemi Halil Umut Meler ve VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun artık maçlarına atanmamasını istediği öğrenildi. TFF'nin de kısa vadede iki hakemi G.Saray maçlarında görevlendirmeyeceği bildirildi.

ÖZDEMİR: G.SARAY İLE TOPLANTI KARARINI ZATEN ALMIŞTIK
TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantıda başkan vekilleri Servet Yardımcı ile Ali Düşmez'in (F.Bahçe maçında protokolde Elmas ile tartışmıştı) de olduğunu vurgulayarak, "G.Saray ile ilişkilerimiz açısından bir toplantı kararı zaten almıştık. Başkan Elmas'la da derbi sonrası açıklamalarını duyar duymaz iletişime geçip buluşmayı kararlaştırdık. Sadece derbiyi değil, G.Saray ve TFF ilişkilerini, bunu nereye taşıyacağımızı konuştuk. Tabii ki derbiyi, tribündeki olayları da görüştük. G.Saray Türk futbolunun temel taşlarındandır. İlişkileri en iyi noktaya getirmemiz gerekiyor" dedi.

MHK BAŞKANI DA RAPOR DA YOK!
Başkan Burak Elmas, Fenerbahçe maçının ardından "Hesap soracağım. MHK Başkanı da görüşmede olmalı.. Halil Umut Meler'in raporunu da istiyoruz" demişti. Dünkü toplantıya MHK katılmadı. Meler'in raporuyla ilgili de bilgi verilmediği öğrenildi.

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İsimleri TFF’ye tek tek verdik
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