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Giriş Tarihi: 24.11.2021 22:29 Son Güncelleme: 24.11.2021 22:31

Manchester United'ın teknik direktör arayışları sürüyor! Pochettino'dan sonra yeni hedef Valverde...

Manchester United’ın teknik direktör arayışları sürüyor! Pochettino’dan sonra yeni hedef Valverde...

Bu sezon oluşturduğu güçlü kadrosuyla Premier Lig'de şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Manchester United, alınan kötü sonuçların ardından Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verdi. Solskjaer'in ardından yeni hoca için birçok isim gündeme gelirken, son olarak Ernesto Valverde ismi konuşulmaya başladı.

İngiltere Premier Lig'de uzun yıllardır başarıdan uzak kalan Manchester United, son yıllardaki başarısızlığı kırmak adına bu sezon oldukça önemli transferler yaptı. Sezona, Ronaldo, Varane ve Jadon Sancho gibi isimleri kadrosuna katarak başlayan İngiliz devi, üst üste gelen kötü sonuçların ardından hayal kırıklığına uğradı.

Liverpool, Leicester City, Manchester City ve Watford'a karşı ezici mağlubiyetler alan Manchester United'da, Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verildi.

Solskjaer'in ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren ManU'da Zidane, Conte, Pochettino ve Luis Enrique isimleri öne çıkmıştı.

Son olarak Pochettino için PSG'den olumsuz yanıt alan Manchester United, gözünü Barcelona'nın eski hocası Ernesto Valverde'ye dikti.

Geçici süreyle Michael Carrick'in çalıştırdığı İngiliz devi için yakın zamanda bir teknik direktör gelişmesi yaşanması bekleniyor.

United'ın başkan yardımcısı Ed Woodward, futbol direktörü John Murtogh ve teknik sorumlu Darren Fletcher ile birlikte çalışacak bir geçici menajer için rotayı Ernesto Valverde'ye çevirdi.

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Manchester United'ın teknik direktör arayışları sürüyor! Pochettino'dan sonra yeni hedef Valverde...
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