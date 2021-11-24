Manchester United’ın teknik direktör arayışları sürüyor! Pochettino’dan sonra yeni hedef Valverde...

İngiltere Premier Lig'de uzun yıllardır başarıdan uzak kalan Manchester United, son yıllardaki başarısızlığı kırmak adına bu sezon oldukça önemli transferler yaptı. Sezona, Ronaldo, Varane ve Jadon Sancho gibi isimleri kadrosuna katarak başlayan İngiliz devi, üst üste gelen kötü sonuçların ardından hayal kırıklığına uğradı.