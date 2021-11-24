Vitor Pereira'dan Olympiakos maçı hedefi! "Kafamızda 3 puan almak var"

PELKAS: ALINACAK GALİBİYET TUR ATLAMAK İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR FIRSAT OLACAK

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas ise açıklamasında, "İki takım için de önemli bir karşılaşma. Hiç şüphesiz ki biz buraya savaşmaya geldik. Fenerbahçe oynadığı her maçı kazanmak için oynar. Yarınki maçta alınacak bir galibiyetin tur atlamak için çok büyük bir fırsat olacağını düşünüyorum. Sakatlık sonrası dönem benim için iyi değildi ama bana ne zaman şans verilirse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Yarınki maç benim için özel olacak çünkü Yunanistan'da oynadığım zaman onlarla büyük bir rekabet içindeydik. Yarın elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.