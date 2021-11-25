Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ankaragücü, 2005 doğumlu Arda Kumru ile profesyonel sözleşme imzaladı
Giriş Tarihi: 25.11.2021 20:55

Ankaragücü, 2005 doğumlu Arda Kumru ile profesyonel sözleşme imzaladı

AA
Ankaragücü, 2005 doğumlu Arda Kumru ile profesyonel sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 17 yaş altı takımında forma giyen forvet Arda Kumru ile profesyonel anlaşma yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi, 2005 doğumlu Arda Kumru ile 3+2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 17 yaş altı takımında forma giyen forvet Arda Kumru ile profesyonel anlaşma yaptı. Arda Kumru, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, "8 yıldır bünyesinde bulunduğum MKE Ankaragücü Spor Kulübünde profesyonel sözleşmeye imza attığım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Emeği geçen tüm hocalarıma ve yönetim kurulumuza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü Kulübünden konuyla ilgili "Altyapıya olan güvenimiz ile daha nice genç yıldızlar, 'Arma' yolculuğunda bizlere katılacaktır. Genç futbolcumuza başarılar diliyor, A takımımıza 'hoş geldin' diyoruz." açıklaması yapıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: AK Parti'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı'nın son oy oranı...
Son dakika: 2022 asgari ücret zammı ile ilgili peş peşe açıklamalar! Bakan Bilgin'den sonra Hak-İş Başkanı da konuştu...
Son dakika | Ayasofya'da taşların arasından İbranice yazı çıktı!
Yeni yol haritası belirlendi: Finansal şoklara karşı kararlı duruş
Tüm Türkiye tek yürek oldu
Manken ve oyuncu Cansu Ateş Otogarda uyuşturucuyla yakalandı
HDP'li Selahattin Demirtaş çağrı yaptı, CHP anında karşılık verdi! Miting kararı alındı
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, ertelendi mi? İşte son durum!
Ayda 1.144 TL ile emeklilik fırsatı
Son dakika: Sergen Yalçın'dan Ajax maçı sonrası yıldız futbolcuya sert eleştiri! "Memnun değiliz..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankaragücü, 2005 doğumlu Arda Kumru ile profesyonel sözleşme imzaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA