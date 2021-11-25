Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak? 2021 Efsane Cuma indirimleri nelerdir, hangi ürünler indirimde olacak?

Efsane Cuma indirimleri için nefesler tutuldu! Özellikle alışveriş sitelerindeki bu indirim çılgınlığı şimdiden milyonların gündemindeki yerini aldı. Muhteşem Cuma, Efsane Cuma gibi isimlerle adlandırılan bu tarihlerle ilgili olarak son günlerde "Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor, ayın kaçında?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Efsane Cuma indirimleri tarihi ve tüm detayları…
Türkiye'de Black friday ya da Efsane cuma diye anılan alışveriş çılgınlığı, bu yıl 26 Kasım 2021 günü başlayacak.
Normalde Şükran gününden sonraki Cuma günü, ABD'deki marketler kepenklerini erken saatte açarlar ve geç saatlere kadar da müşterilerine hizmet vermeye devam ederler. Bu hep böyle sürmüş. Fakat sonradan bu yoğun çalışma temposuna indirim kampanyaları da eklenmeye başlamış.
İndirim kampanyalarının işin içine girmesiyle birlikte, alış verişe olan talep de artmış. Bu talep artışı, Şükran gününden sonraki Cuma günlerinin aşırı yoğun geçmesine neden olmaya başlamış. Öyle ki 1961 yılında Philadelpihia'da insanlar yoğunluktan adım atamayacak hale gelmişler.
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