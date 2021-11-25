Ole Gunnar Solskjaer’den sonra Manchester United’ın yeni teknik direktörü belli oldu!

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer'den sonra yeni teknik direktör belli oldu. Solskjaer sonrası kulübün efsane oyuncularından Michael Carrick takımın başına getirilmişti.
The Athletic'in haberine göre Alman teknik direktör Ralf Rangnick, Manchester United'ın yeni menajeri oldu. 63 yaşındaki tecrübeli isim henüz çalışma izni alamadığı için Kırmızı Şeytanlar'a imza atamadı. Alman hoca hafta sonu Chelsea ile oynanacak maçı kaçıracak.
Haberde Ralf Rangnick, Manchester United ile 6 aylık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Milli takımlar arasından sonra Premier Lig'de Watford'a deplasmanda 4-1 yenilen Manchester United'da yönetim menajer Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verdi.
Norveçli teknik adamın yönetiminde Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'deki son 7 maçında 1 galibiyet alabildi.
Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal ile oynanan maçta menajerlik görevini Solskjaer'in yardımcısı Michael Carrick yürüttü.