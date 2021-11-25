Ole Gunnar Solskjaer’den sonra Manchester United’ın yeni teknik direktörü belli oldu!

The Athletic'in haberine göre Alman teknik direktör Ralf Rangnick, Manchester United'ın yeni menajeri oldu. 63 yaşındaki tecrübeli isim henüz çalışma izni alamadığı için Kırmızı Şeytanlar'a imza atamadı. Alman hoca hafta sonu Chelsea ile oynanacak maçı kaçıracak.