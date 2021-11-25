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Giriş Tarihi: 25.11.2021 21:55 Son Güncelleme: 25.11.2021 21:58

Son dakika: Fernando Muslera Marsilya karşısında ilk yarıya damga vurdu! Galatasaray'da eski günlerini hatırlattı...

Son dakika: Fernando Muslera Marsilya karşısında ilk yarıya damga vurdu! Galatasaray’da eski günlerini hatırlattı...

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, grubun 5. maçında Marsilya'yı sahasında konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısında iyi bir oyunla ilk devreyi 2-0 önde tamamlayan sarı-kırmızılılar, oldukça iyi bir performans ortaya koydu. Maçın ilk yarısında toplamda 6 kurtarışa imza atan Fernando Muslera, adeta maça damga vurdu.

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde tur şansını garantileme maçında Marsilya'yı konuk eden Galatasaray, karşılaşmanın ilk 45 dakikasını iyi bir oyunla 2-0 önde kapattı. İlk yarıda Cicaldau'nun ayağından çıkan 2 golle sahada basmadık yer bırakmayan sarı-kırmızılılar, taraftarını da memnun etti.

Fenerbahçe karşısında alınan yenilginin ardından oldukça önem arz eden Marsilya mücadelesinin ilk 45 dakikasında iyi bir performans ortaya koyan Galatasaray'da öne çıkan isimlerden birisi Fernando Muslera oldu.

Bu sezon birçok maçta hatasıyla öne çıkan ve çokça eleştirilen Uruguaylı file bekçisi, Marsilya maçında ilk yarının sonunda tam 6 net kurtarışa imza attı.

Birçok Marsilya atağının gole dönüşmesini engelleyen isim olan Muslera, takımını ayakta tutmayı başardı.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova - Lazio maçının sonucuna göre de Marsilya maçından 1 puan alması halinde gruptan lider çıkmayı garantileyecek.

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Son dakika: Fernando Muslera Marsilya karşısında ilk yarıya damga vurdu! Galatasaray'da eski günlerini hatırlattı...
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