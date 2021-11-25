Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Kanarya, Yunanistan'da galibiyet peşinde! Olympiakos - Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 25.11.2021 21:36 Son Güncelleme: 25.11.2021 21:41

Son dakika: Kanarya, Yunanistan'da galibiyet peşinde! Olympiakos - Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu...

Son dakika: Kanarya, Yunanistan’da galibiyet peşinde! Olympiakos - Fenerbahçe maçında 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi... Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında derbide Galatasaray'ı yenerek moral bulan Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk oluyor. Karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetiyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ve Enner Valencia maç kadrosunda yer almıyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Son dakika haberi... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak. Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. İstanbul'da oynanan maçta Olympiakos'a 3-0 yenilen sarı-lacivertliler, kazanarak rakibinden rövanşı almaya çalışacak. Galatasaray derbisinde aldığı galibiyetle moral bulan Fenerbahçe, Olympiakos'a üstünlük kurması halinde puanını 8'e çıkaracak ve son hafta maçları öncesinde avantaj elde edecek. D Grubu'nda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdıran Olympiakos ise 2. basamakta bulunuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

OLYMPIAKOS: Vaclik, Lala, Papastathopoulos, Cisse, Reabciuk, M'Vila, Camara, Masouras, A. Camara, Onyekuru, El-Arabi

FENERBAHÇE: Berke Özer, Osayi-Samuel, Tisserand, Kim, Novak, Mert Hakan, Sosa, Zajc, İrfan Can, Berisha, Rossi.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK!

Sarı-lacivertli ekipte 2 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Olympiakos'a karşı forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Altay Bayındır ile Enner Valencia, takımdaki yerlerini alamayacak. Takımla çalışmalara başlayan Luiz Gustavo'nun da kadroda yer alması beklenmiyor. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak. Sloven oyuncu Miha Zajc ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Zajc, yarın üçüncü sarı kartını görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 9 Aralık'ta Eintracht Frankfurt ile yapılacak karşılaşmada oynayamayacak.

OLYMPİAKOS LİGDE LİDER

Yunanistan Birinci Futbol Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken Olympiakos, namağlup liderliğini sürdürüyor. Oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Pire ekibi, hanesine 26 puan yazdırdı. En yakın rakibi AEK'nın 6 puan önünde bulunan Olympiakos, ligdeki son 5 maçını kazanmayı başardı.

FENERBAHÇE AVRUPA'DA 237. MAÇINA ÇIKACAK

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 237. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli futbol takımı, Avrupa'da oynadığı 236 karşılaşmada 87 galibiyet, 50 beraberlik ve 99 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 296 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 346 gol gördü.

"KUPA 2"DE 123. MÜSABAKASINA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 123. maçını oynayacak. Daha önce UEFA Kupası olarak adlandırılan ve 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi ismiyle devam eden "Kupa 2"de 122 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 52 galibiyet, 29 beraberlik ve 41 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 166 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 158 gole engel olamadı.

PEREİRA YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 23. MAÇ

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 23. kez mücadele edecek. Sarı-lacivertli ekip, Pereira ile Avrupa'da oynadığı 22 karşılaşmanın 10'unu kazandı, 7'sinde berabere kaldı, 5'inde sahadan mağlup ayrıldı. Bu maçlarda 31 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 26 gol gördü.

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Son dakika: Kanarya, Yunanistan'da galibiyet peşinde! Olympiakos - Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu...
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