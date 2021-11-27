Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Maxi Rodriguez, 40 yaşında futbolu bıraktı!
Giriş Tarihi: 27.11.2021 23:05 Son Güncelleme: 27.11.2021 23:06

Maxi Rodriguez, 40 yaşında futbolu bıraktı!

AA
Maxi Rodriguez, 40 yaşında futbolu bıraktı!

Arjantinli futbolcu Maxi Rodriguez, yeşil sahalara veda etti. Ülkesinin Newell's Old Boys takımının altyapısından yetişen deneyimli kanat oyuncusu, kariyerinde Atletico Madrid ve Liverpool formalarını da giydi.

Arjantinli futbolcu Maxi Rodriguez, yeşil sahalara veda etti. Kararını sosyal medya hesabından duyuran 40 yaşındaki Rodriguez, "Asla geleceğini düşünmediğim an sonunda geldi. Profesyonel kariyerimi noktalıyorum. Verilmesi çok zor bir karar. Her şeyimi verdim artık bir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin Newell's Old Boys takımının altyapısından yetişen deneyimli kanat oyuncusu, kariyerinde Atletico Madrid ve Liverpool formalarını da giydi. Liverpool ile İngiltere Lig Kupası'nı kazanan Rodriguez, Arjantin Milli Takımıyla da 2014 Dünya Kupası'nda final oynadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İl Sağlık Müdürü duyurdu! İstanbul birkaç hafta içerisinde...
SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! 2022 için detaylar netleşti
Asgari ücrette son dakika: Kıdem tazminatında 11 bin TL dönemi
Ali Akman golleriyle büyülemeye devam ediyor! Takımının en golcüsü...
Döviz kurları üzerinden manipülasyon araştırılacak: Başkan Erdoğan talimat verdi
Son dakika: Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk Artvin'de kamyonet kasasında yakalandı! İşte ilk ifadesi...
Baykar'ın acı kaybı! Tarık Kesekçi Bursa'da kazada öldü
Bu kefeni yırtmak mümkün mü?
Son dakika: Kartal'da kabus sürüyor! Beşiktaş'tan üst üste 4. mağlubiyet...
SON DAKİKA | FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kaçışına ilişkin yeni bilgiler ilk kez A Haber'de açıklandı! "Şüpheli tavırları Öksüz'ü ele verdi"
ARKADAŞINA GÖNDER
Maxi Rodriguez, 40 yaşında futbolu bıraktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA