Hakem işgüzarlık yaptı

G.SARAY Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan, hakem kararlarını yerden yere vurdu: "Avrupa maçları sonrasında istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Oyundan daha çok üzen dış faktörler oluyor. Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Çok fazla iyi niyet hissetmiyoruz. Orta hakem önce golüverdi, sonra birden iptal etti. VAR yoktusanırım. %100 penaltı vardı, vermedi. Son dakikada golü verdi, VAR'dan çağrılmayacağı için vazgeçiyor. İşgüzarlık yapıyor."
MUSLERA: MAÇIN ADAMI ERTAÇ OLMALI G.SARAY kaptanı Fernando Muslera, eski başkan Mustafa Cengiz'in vefatı sonrasında çok üzüldüklerini belirtti. 2 net kurtarışa imza atan Malatya kalecisi Ertaç'ı da öven Muslera, şunları söyledi: "Maçın adamını seçmeye çalıştığınızı gördüm, bence Ertaç olmalı. Birçok kurtarış yaptı, iyi işler başardı. Bize karşı da genelde iyi oynuyor, bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Derbide verilmeyenkararlar, burada verilmeyen penaltı…Her şey üst üste geliyor."