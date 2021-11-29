Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hakem işgüzarlık yaptı
Giriş Tarihi: 29.11.2021

Hakem işgüzarlık yaptı

Hakem işgüzarlık yaptı
G.SARAY Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan, hakem kararlarını yerden yere vurdu: "Avrupa maçları sonrasında istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Oyundan daha çok üzen dış faktörler oluyor. Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Çok fazla iyi niyet hissetmiyoruz. Orta hakem önce golü verdi, sonra birden iptal etti. VAR yoktu sanırım. %100 penaltı vardı, vermedi. Son dakikada golü verdi, VAR'dan çağrılmayacağı için vazgeçiyor. İşgüzarlık yapıyor."

MUSLERA: MAÇIN ADAMI ERTAÇ OLMALI
G.SARAY kaptanı Fernando Muslera, eski başkan Mustafa Cengiz'in vefatı sonrasında çok üzüldüklerini belirtti. 2 net kurtarışa imza atan Malatya kalecisi Ertaç'ı da öven Muslera, şunları söyledi: "Maçın adamını seçmeye çalıştığınızı gördüm, bence Ertaç olmalı. Birçok kurtarış yaptı, iyi işler başardı. Bize karşı da genelde iyi oynuyor, bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Derbide verilmeyen kararlar, burada verilmeyen penaltı… Her şey üst üste geliyor."

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi: Beni rahatsız ediyor
SON DAKİKA: Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
Şaibeli koruma müdürü kovuldu
SON DAKİKA | İl Sağlık Müdürü duyurdu! İstanbul birkaç hafta içerisinde...
Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA! Beşiktaş’ta kritik toplantı sona erdi! Sergen Yalçın için karar verildi...
Son dakika: 28 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Alman medya kuruluşu Deutsche Welle, Çerkesler üzerinden Türkiye'yi hedef aldı
Özlem Doğaner Türkiye ekonomisindeki son durumu değerlendirdi: 2021 ihracat hedefi 211 milyar dolar
Son dakika: Galatasaray’ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti! 21 yıl sonra Kadıköy galibiyeti…
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakem işgüzarlık yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA