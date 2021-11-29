Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe derbiden sonra 2'de 2 peşinde! Göztepe deplasmanında ilk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 29.11.2021 18:52 Son Güncelleme: 29.11.2021 19:17

Son dakika: Fenerbahçe derbiden sonra 2'de 2 peşinde! Göztepe deplasmanında ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika: Fenerbahçe derbiden sonra 2’de 2 peşinde! Göztepe deplasmanında ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında bu sezon ligde istediği sonuçları almaktan uzak olan Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe, derbi galibiyetinden sonra bir galibiyet daha alarak ligde 2'de 2'yle yoluna devam etmek istiyor. Trabzonspor ile farkı kapatmak isteyen sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira'nın ilk 11'i belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, bu akşam saat 20.00'de Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak haftanın kapanış karşılaşmasını Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde son olarak Galatasaray derbisinde 2-1'lik galibiyet alan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a son dakika golüyle mağlup olmuş ve Avrupa Ligi'ne veda etmişti.

Derbi galibiyetinden sonra moral bulan ve ligde 4 maçlık galibiyet özlemine son veren Fenerbahçe, Göztepe müsabakasını da kayıpsız geçmek istiyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Fenerbahçe: Berke, Min-Jae, Serdar, Novak, Ferdi, Crespo, Zajc, Meyer, İrfan Can, Mesut Özil, Serdar Dursun.

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Tjanic, Halil, Jahovic.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde galibiyeti getiren golü atan Miguel Crespo, Göztepe maçına da ilk 11'de başlıyor.

Yaptığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, haftaya 23 puanla 5. sırada girdi.

Süper Lig'de 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 10 puan toplayan Göztepe ise 18. basamakta yer aldı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Enner Valencia ile Altay Bayındır, karşılaşmada görev yapamayacak.

Ligin 13. haftasında Galatasaray ile oynanan derbide kırmızı kart gören Marcel Tisserand ve 4. sarı karttan cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş da takımdaki yerlerini alamayacak.

Ayak bileğindeki sakatlığını atlatan Mesut Özil ile Luiz Gustavo'nun da maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

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Son dakika: Fenerbahçe derbiden sonra 2'de 2 peşinde! Göztepe deplasmanında ilk 11'ler belli oldu...
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