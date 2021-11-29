Son dakika: Muslera'dan Fenerbahçe derbisi ve Ertaç Özbir sözleri! "Hem derbi hem bugün..."

"DİYECEK ÇOK FAZLA ŞEY BULAMIYORUM"

Nelsson ise "0-0, bizim istediğimiz bir sonuç değildi. Yorgunluk mu, nedenini tam olarak bilmiyorum. Diyecek çok fazla şey bulamıyorum. Bir önceki başkanımıza da Allah'tan rahmet diliyorum, kendisini tanımıyordum ancak iyi bir insan olduğunu biliyorum.