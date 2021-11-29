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Giriş Tarihi: 29.11.2021 08:12 Son Güncelleme: 29.11.2021 08:12

Son dakika: Muslera'dan Fenerbahçe derbisi ve Ertaç Özbir sözleri! "Hem derbi hem bugün..."

Son dakika: Muslera’dan Fenerbahçe derbisi ve Ertaç Özbir sözleri! Hem derbi hem bugün...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası konuşan Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, "Geçen hafta Mesut'un golünden önce Kerem'e yapılan bir faul var. Bunları ne yazık ki konuşmak zorunda kalıyoruz. Bunlar verilmeyince biz de konuşmak zorunda kalıyoruz. Hem derbi hem bugün." dedi.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, karşılaşma sonrası geçen haftaki Fenerbahçe derbisi ve Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir hakkında çarpıcı sözler kullandı.

Fernando Muslera'nın açıklamaları şu şekilde;

"Futboldan daha önemli bir olay yaşadık, bizi inanılmaz üzen bir olay. Başkanımız Mustafa Cengiz'i kaybettik. Hep bizimle olan bir başkandı."

"MAÇIN ADAMI ERTAÇ OLMALI"

"Maçın adamını seçmeye çalıştığınızı gördüm, bence Ertaç olmalı. Birçok pozisyonda kurtardı, iyi işler yaptı. Bize karşı da genelde iyi oynuyor, bir kez daha tebrik etmek istiyorum."

"VERİLMEYEN BİR PENALTIMIZ VAR"

"Gol atmamız gerekiyordu, bu tip maçlarda pozisyon bulduğunuzda gol atmanız gerekiyordu. Bugün yine verilmeyen bir penaltımız var. Bunları çok konuşmak istemiyorum. Stüdyoda Volkan var, benim arkadaşım, eski Fenerbahçeli."

"Geçen hafta Mesut'un golünden önce Kerem'e yapılan bir faul var. Bunları ne yazık ki konuşmak zorunda kalıyoruz. Bunlar verilmeyince biz de konuşmak zorunda kalıyoruz. Hem derbi hem bugün."

"DİYECEK ÇOK FAZLA ŞEY BULAMIYORUM"

Nelsson ise "0-0, bizim istediğimiz bir sonuç değildi. Yorgunluk mu, nedenini tam olarak bilmiyorum. Diyecek çok fazla şey bulamıyorum. Bir önceki başkanımıza da Allah'tan rahmet diliyorum, kendisini tanımıyordum ancak iyi bir insan olduğunu biliyorum.

"Bugün için üzgünüm. Bunu enerji eksikliği olarak düşünüyorum. Marsilya maçında da gördünüz, tam bir takım gibiydik. Aradaki farkın yorgunluk nedeniyle olduğunu biliyoruz. Bu maçların da önemli olduğunu, hatta Avrupa'dan daha önemli olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Muslera'dan Fenerbahçe derbisi ve Ertaç Özbir sözleri! "Hem derbi hem bugün..."
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