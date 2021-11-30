Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cristiano Ronaldo'dan Ballon d'Or patlaması! "Yine yalan söyledi"
Giriş Tarihi: 30.11.2021 12:18 Son Güncelleme: 30.11.2021 12:25

Cristiano Ronaldo'dan Ballon d'Or patlaması! "Yine yalan söyledi"

Cristiano Ronaldo’dan Ballon d’Or patlaması! Yine yalan söyledi

Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'nin kazandığı Ballon d'Or ödül töreni öncesi sosyal medya hesabından çarpıcı bir mesajı yayınladı. Portekizli yıldızın hedefinde France Football Genel Yayın Yönetmeni Pascal Ferre vardı.

Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or ödüllerini dağıtan France Football'un genel yayın yönetmeni Pascal Ferre'nin "Cristiano'nun tek bir amacı var, o da Messi'den daha fazla Ballon d'Or ödülü ile emekli olmak. Biliyorum çünkü bunu bana söyledi" sözlerini hedef aldı.

Cristiano Ronaldo açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Pascal Ferre yalan söyledi. Kendini ve çalıştığı yayının tanıtımını yapmak için adımı kullandı. Bu kadar prestijli bir ödülden sorumlu kişinin, France Football dergisine ve Ballon d'Or'a her zaman saygı duyan birine saygısızca bu şekilde yalan söylemesi kabul edilemez.

Bugün yine yalan söyledi. Galadaki yokluğumun nedeninin karantinada olmam olduğunu söyledi.

"KİMSEYE KARŞI BİR ŞEY KAZANMAM"
Kariyerime en başından beri rehberlik eden şey, sportmenlik ve Fair Play içinde kazananları tebrik etmektir. Ben kimseye karşı değilim.

Her zaman temsil ettiğim kulüp için savaşırım, kazanırım. Ben kimseye karşı bir şey kazanmam.

"HEDEFİM DÜNYA FUTBOL TARİHİNE ADIMI ALTIN HARFLERLE YAZDIRMAK"
Kariyerimde en büyük hedefim, kulübüm ve ülkemin milli takımı için şampiyonluklar kazanmak...

Kariyerimde en büyük hedeflerden biri profesyonel futbol olmak isteyen çocuklara ya da olanlara iyi bir örnek olmak.

Kariyerimdeki bir diğer hedefim ise dünya futbol tarihine ismimin altın harflerle yazılması.

"GERİSİ UMRUMDA DEĞİL"
Odağım bir sonraki Manchester United maçı, kulübüm, takım arkadaşlarım ve taraftarlarımla kazanabileceğimiz her kupayı kazanmak.

Ben buna motive olmuş durumdayım. Gerisi? Gerisi umrumda değil..."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan flaş asgari ücret 2022 açıklaması! ‘Söz konusu olmaz’
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs haritasını paylaştı: İşte vakaların en çok arttığı iller...
Son dakika: İzmir'de peş peşe korkutan depremler! AFAD'dan ilk açıklama
Son dakika: 400 dolarlık casus DEVA Partili Gürcan tutuklandı!
Meteoroloji yeni haritayı son dakika paylaştı: Fırtına hangi illerde etkili olacak?
Nuri ve Esra Yıldız çiftinin katilleri akrabaları çıktı
Son dakika: Valiliklerden peş peşe açıklamalar! 11 ilde eğitime lodos engeli
Ballon D'or UEFA yılın oyuncusu kim oldu, adaylar kimler ve kazanan isim kim? Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kim kazandı?
Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA: Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
ARKADAŞINA GÖNDER
Cristiano Ronaldo'dan Ballon d'Or patlaması! "Yine yalan söyledi"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA