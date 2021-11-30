Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or ödüllerini dağıtan France Football'un genel yayın yönetmeni Pascal Ferre'nin "Cristiano'nun tek bir amacı var, o da Messi'den daha fazla Ballon d'Or ödülü ile emekli olmak. Biliyorum çünkü bunu bana söyledi" sözlerini hedef aldı.