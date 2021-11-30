Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or ödüllerini dağıtan France Football'un genel yayın yönetmeni Pascal Ferre'nin "Cristiano'nun tek bir amacı var, o da Messi'den daha fazla Ballon d'Or ödülü ile emekli olmak. Biliyorum çünkü bunu bana söyledi" sözlerini hedef aldı.
Cristiano Ronaldo açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Pascal Ferre yalan söyledi. Kendini ve çalıştığı yayının tanıtımını yapmak için adımı kullandı. Bu kadar prestijli bir ödülden sorumlu kişinin, France Football dergisine ve Ballon d'Or'a her zaman saygı duyan birine saygısızca bu şekilde yalan söylemesi kabul edilemez.
Bugün yine yalan söyledi. Galadaki yokluğumun nedeninin karantinada olmam olduğunu söyledi.
"KİMSEYE KARŞI BİR ŞEY KAZANMAM"
Kariyerime en başından beri rehberlik eden şey, sportmenlik ve Fair Play içinde kazananları tebrik etmektir. Ben kimseye karşı değilim.
Her zaman temsil ettiğim kulüp için savaşırım, kazanırım. Ben kimseye karşı bir şey kazanmam.
"HEDEFİM DÜNYA FUTBOL TARİHİNE ADIMI ALTIN HARFLERLE YAZDIRMAK"
Kariyerimde en büyük hedefim, kulübüm ve ülkemin milli takımı için şampiyonluklar kazanmak...
Kariyerimde en büyük hedeflerden biri profesyonel futbol olmak isteyen çocuklara ya da olanlara iyi bir örnek olmak.
Kariyerimdeki bir diğer hedefim ise dünya futbol tarihine ismimin altın harflerle yazılması.
"GERİSİ UMRUMDA DEĞİL"
Odağım bir sonraki Manchester United maçı, kulübüm, takım arkadaşlarım ve taraftarlarımla kazanabileceğimiz her kupayı kazanmak.
Ben buna motive olmuş durumdayım. Gerisi? Gerisi umrumda değil..."