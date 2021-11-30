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Giriş Tarihi: 30.11.2021 14:01

Göztepe kaçan galibiyete yanıyor

DHA
Göztepe kaçan galibiyete yanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda öne geçtiği maçta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Göztepe 1 puana sevinemedi.

Rakibi karşısında pozitif bir oyun sergileyen ve girdiği pozisyonlardan sadece birini değerlendirebilen Göztepe, 90 dakika bitiminde taraftarından alkış toplasa da galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı. Puanını 11'e çıkaran Göztepe, bu haftayı da düşme hattında tamamladı.

Bu sezon ilk kez bir maçta öne geçmeyi başaran İzmir ekibi, 46. dakikada Halil'le direğe takıldı, 2 dakika sonra ise kalesinde golü gördü. Teknik direktör Nestor El Maestro 3 puanı kesinlikle hak ettiklerini ve sonuçtan memnun olmadıklarını söyledi.

"KAZANMAYA BAŞLAYACAĞIZ"
Fenerbahçe'ye karşı müsabakanın büyük bir bölümünü üstün oynadıklarını vurgulayan Sırp çalıştırıcı, "Galibiyeti kesinlikle hak eden taraf bizdik. Fenerbahçe karşısında hem fiziksel hem de taktiksel olarak üstünlük bizdeydi. Bu iyi performansımızı gösterdiğimiz takdirde kazanmaya başlayacağız. Elbette her maç bu kadar iyi bir performans sergilemek ne kadar kolay olacak, bilemiyorum. Biz çizgimizi bozmadan yolumuza devam edersek başarılı olacağımızdan hiç şüphem yok. Çok iyi bir taraftar önünde oynadık, bizi sevenlere galibiyet armağan etmek istiyorduk" dedi.

Göztepe, Süper Lig'de 15'inci hafta mücadelesinde pazartesi günü yine evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

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Göztepe kaçan galibiyete yanıyor
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