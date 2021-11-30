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Giriş Tarihi: 30.11.2021 09:26 Son Güncelleme: 30.11.2021 09:28

Son 5 sezonun en kötü Galatasaray'ı! Gomis'in ayrılığının ardından...

MEHMET ÖZCAN
Son 5 sezonun en kötü Galatasaray’ı! Gomis’in ayrılığının ardından...

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, zirvedeki Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kaldı. Aslan bu kötü grafikle birlikte son 5 sezonun en kötü performansını sergilemiş oldu. Özellikle Gomis'in ayrılığı sonrası gol yollarında yaşanan sıkıntı geride kalan 14 haftalık bölümde de hissedildi.

Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 yenen Galatasaray, ligde yine kayıp yaşadı. Yeni Malatyaspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar, rakibiyle 0-0 berabere kalarak zirveden iyice uzaklaştı. Bordo-mavili takımın 14 puan gerisinde kalan Cimbom'un en büyük sıkıntısı ise gol yollarında.

Son 5 sezon incelendiğinde Galatasaray topladığı puan, sıralama ve averajda en kötü 14 haftalık performansını gösterdi.

Tudor döneminde gelen ve kupalar kazanan oyuncular teker teker ayrıldı, Muslera-Feghouli ikilisi dışında sıfırdan takım kuruldu ancak Fatih Terim üst üste gelen iki şampiyonluğun ardından ligdeki kötü gidişata çare olamadı.

Gomis'in başrolde olduğu 2017-18 sezonunda 14 haftada 29 gol atıp 29 puan toplayan G.Saray, geçen 4 senede ideal golcüsünü bir türlü bulamadı.

Gol sayısı ile birlikte puan ortalaması düştü, Fatih Terim bir anlamda sezonun ilk yarılarını çöpe atmış oldu.

92 KORNER KARAVANA

Ligin en çok korner kullanan (92) takımı olan G.Saray, henüz köşe atışlarından gol bulamadı.

Malatya'da Van Aanholt ve Cicaldau ile kullandığı 7 kornerde tehlike bile yaratamayan sarı-kırmızılılar, duran top sorunu nedeniyle birçok maçı çözemedi.

Galatasaray derbide ise Beşiktaş'a kornerden yediği golle mağlup olmuştu.

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Son 5 sezonun en kötü Galatasaray'ı! Gomis'in ayrılığının ardından...
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