Sağ kanatta Morutan ve Feghouli'yi değişmeli oynatan teknik direktör Fatih Terim, Yeni Malatya maçında Barış Alper'e şans verdi ancak istediği verimi yine alamadı.
Devre arasında bu bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, listedeki diğer iki isim olan Dennis Man ve Ola Solbakken'le birebir aynı özellikleri taşıyan Andreas Skov Olsen'i gündemine aldı.
Cimbom, iki sene önce de Olsen'i kadrosuna katmak istemiş, ancak Bologna 6 milyon Euro bonservis bedeli ile işi bitirmişti.
Danimarkalı futbolcunun genç ve solak olması, adını Man ve Solbakken'den bir adım öne çıkarıyor.
SKOV OLSEN KİMDİR?
Nordsjaelland'ın altyapısından yetişen Olsen, Temmuz 2019'da transfer olduğu Bologna ile 2.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Hızlı, bitirici futbolu ve güçlü fiziği ile dikkat çeken 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 maçta görev yaptı ancak sadece 2'sinde ilk 11'de yer aldı.
OKAN KOCUK PİŞMAN ETTİ
Bu arada Galatasaray'ın sezon başında bedelsiz olarak GZT Giresunspor'a kiralık verdiği Okan Kocuk, 311 dakikadır kalesini gole kapattı.
Sivasspor ve Yeni Malatyaspor'un ardından Beşiktaş'a da geçit vermeyen başarılı eldiven, sergilediği performansla Muslera'yı gölgede bıraktı.
Okan, 11 maçta 9 gol yerken 0.81 ortalama yakaladı. 14 karşılaşmada 17 gole engel olamayan Muslera'nın ortalaması ise 1.2.
Galatasaray cephesi Okan'ı gönderdiğine pişman olurken, 26 yaşındaki 1 numara, sezon sonunda sarı-kırmızılı kulübe geri dönecek.