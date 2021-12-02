Beşiktaş çıkış peşinde! Açılış maçında rakip Kasımpaşa

EKSİK FUTBOLCU SAYISI 5

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mert Günok, Teixeira, Gökhan Töre ve Pjanic Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Bu futbolculardan Mert Günok sezonu kapatırken, sakatlığı ciddi olan Teixeira'nın iyileşme süreci de tahmini 3-4 hafta sürecek. Pjanic'in ise hafta içindeki Dortmund maçına yetişmesi bekleniyor.



Siyah beyazlılarda Giresunspor maçında kırmızı kart gören Necip ve geçici kadro dışı durumu devam eden N'Sakala da maçta olmayacak diğer iki futbolcu.



SARI KART SINIRINDA İKİ FUTBOLCU VAR

3 sarı kartı bulunan Josef De Souza ve Welinton, Kasımpaşa maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İki futbolcu da oynamaları ve sarı kart görmeleri durumunda 16. haftada Vodafone Park Stadı'nda oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.