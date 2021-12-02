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Giriş Tarihi: 2.12.2021

Feghouli yerine 3 aday

Feghouli yerine 3 aday
SÖZLEŞMESI sezon sonunda bitecek olan Feghouli ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Cezayirli yıldızın yerine alternatifler bakmaya başladı. 3.8 milyon Euro maliyeti el yakan 32 yaşındaki Feghouli'nin veliahtı olarak 3 isim belirlendi: Parma'dan Dennis Man, Bodo-Glimt'ten Ola Solbakken ve Bologna'dan Andreas Skov Olsen... Listedeki bu üç ismin de Feghouli gibi gerçek yerleri sağ kanat. Yaşları 22-23 arasında değişen Man, Solbakken ve Olsen'e geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor ve kulüpleri ile temaslar devam ediyor.

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Feghouli yerine 3 aday
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