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Giriş Tarihi: 3.12.2021

Her yıl 1 milyon TL artacak

Her yıl 1 milyon TL artacak

G.Saray, Kerem’in sözleşmesini 2026’ya kadar uzattı. 7 milyon TL olarak revize edilen ücreti her yıl 1 milyon TL artacak

Sarı-kırmızılı kulüp, hem Galatasaray hem de A Milli Futbol Takımı'ndaki başarılı performansıyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu ile nikah tazeledi... Geçen sezonun başında Anagold 24Erzincanspor'dan transfer edilen ve 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme yapılan Kerem ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar yeni anlaşmaya varıldı. Sarı-kırmızılılar, böylece milli futbolcu ile toplamda 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Yıllık 900 bin TL kazanan oyuncunun sözleşme şartlarında da iyileştirmeye gidildi. Bu yıl 7 milyon TL alacak oyuncu, 2022-23'de 8 milyon TL, 2023-24'te 9 milyon TL, 2024- 25'te 10 milyon TL ve 2025-26'da 11 milyon TL kazanacak.

TERİM'E ÖZEL TEŞEKKÜR
Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşayan 23 yaşındaki sol kanat, duygularını şöyle dile getirdi: "En başından beri iki taraf için de zaten bir soru işareti yoktu. Uzun yıllar Galatasaray'a hizmet etmek istiyorum. Fatih (Terim) hocama da teşekkür ediyorum. İlk günden beri inandığı, güvendiği ve şans verdiği için. Elimden gelen her şeyi sahada vermek istiyorum. Uzun yıllar Galatasaray'a katkı verip, şampiyonluklar yaşamak istiyorum."

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