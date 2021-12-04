Robert Lewandowski, Borussia Dortmund’u yıktı! Yakaladığı istatistikle tarihe geçti...

Almanya Bundesliga'da Bayern Munih forması giyen Robert Lewandowski, haftanın maçında eski takımı Borussia Dortmund'a acımadı. Son yılların en formda golcüsü Polonyalı yıldız, 3-2'lik galibiyette takımının 2 golünü birden attı.
Geçtiğimiz yıl düzenlenemeyen Ballon d'Or törenininde Avrupa'da yılın futbolcusu ödülünü almasını beklenen golcü oyuncu, bu sezon Lionel Messi'yle girdiği Ballon d'Or yarışını Arjantinli yıldıza kaybetti.
Lewandowski'nin Ballon d'Or ödülünün alamaması futbol gündeminde büyük tartışma konusu yarattı. Polonyalı yıldızın ödülü alması gerektiğini söyleyen futbolseverler, haksızlık yapıldığı görüşünü savundular.
Ballon d'Or tartışmalarının ardından oynadığı ilk maçta Borussia Dortmund'u yıkan Lewandowski, adeta ödülü kazanamanın acısını çıkardı.
Bu sezon, Bayern formasıyla 21 maçta 27 gol kaydeden Polonyalı yıldızın sezon sonunda da Alman devinden ayrılacağı yönünde söylentiler yer alıyor.
TARİHE GEÇTİ!
Robert Lewandowski, Bundesliga tarihinin deplasmanlarda en çok gol atan oyuncusu oldu. Attığı 118 deplasman golüyle bu rekora ulaşan Lewandowski, 33 yaşında birçok rekoru kırmayı başarıyor.
Öte yandan Polonyalı golcü, France Football tarafından verilen Avrupa'da yılın forveti ödülünü kazanmıştı.