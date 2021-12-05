Son dakika: Kanarya evinde galibiyet istiyor! Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında 11’ler belli oldu...

SON 6 MAÇIN BİRİNİ KAZANDI

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada tek galibiyet alabildi. Bu süreçte Galatasaray'a üstünlük kuran sarı-lacivertliler, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup oldu. Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor ve Göztepe ile de berabere kaldı. Söz konusu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE İLE ÇAYKUR RİZESPOR 41. KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 40 karşılaşmanın 25'ini Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 79 kez fileleri havalandırdı, Rize ekibi ise 40 gol kaydetti. Fenerbahçe, geride kalan sezon Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1, Kadıköy'de ise 1-0 mağlup etti.