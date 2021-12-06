Başkan, Süren ve Dürüst’e danıştı

Altay karşılaşmasını protokol tribününde takip eden başkan Burak Elmas, ilk yarıda istediği skor ortaya çıkmayınca (1-1) 45 dakikanın ardından başkanlık ofisine geçti. Elmas ile birlikte eski başkanlardan, kayınpederiFaruk Süren ve eski yönetici Ali Dürüst demakama gelirken üçlü bir zirve gerçekleştirildi. Kimse içeriye adım atmazken beraberliğin faturası ise hakemlere kesildi. Mücadele öncesinde yaptığı açıklamalarda TFF'yi istifaya davet eden başkan Elmas'ın, özellikle son anlarda verilen penaltı sonrasında bir hayli sinirlendiği öğrenildi.
OMAR'DAN MÜJDE
Yılbaşında evinde havai fişek patlaması sonucu gözlerinden yaralanan Omar Elabdellaoui geçtiğimiz günlerde atletik performans ekibi ile çalışmalara başlamıştı. G.Saray'ın Norveçli sağ beki dün de Twitter hesabından şu mesajı paylaşarak müjdeyi verdi: "İki gözüm de görerek 30 yaşıma giriyorum."