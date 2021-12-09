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Giriş Tarihi: 9.12.2021

Her deplasmanda hissediyoruz

Her deplasmanda hissediyoruz

Edgar: Lideri herkes yenmeye çalışacak. Her deplasmanda bunu zaten hissediyoruz...

Trabzonspor'un Gine-Bissaulu stoperi Egdar Ie dün idman sonrası basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. İşte satır başları:
ÇALIŞMAMIZIN karşılığını alıyoruz. Aynı şekilde devam edersek sezon sonunda bütün hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum.
FUTBOL aslında eskisi gibi tek yönlü bir oyun değil. Artık savunma oyuncuları en az ön taraf oyuncuları kadar topla iyi olmak zorundalar.
BURADA mutluyum ve sözleşmem uzatılırsa tabii ki memnun olurum ama ben anı yaşıyorum.
LİGİN ilk yarısı bitmeden şampiyon ilan edilmemiz kasıtlı bile olabilir. Henüz bir kupa kazanmış değiliz. Rehavete girmeden maçları kazanmaya devam etmek istiyoruz.
DEPLASMAN maçlarında baskı daha çok olacak üzerimizde. Lideri herkes yenmeye çalışacak. Bunun farkındayız ve her gittiğimiz deplasmanda bunu zaten hissediyoruz bir şekilde.

PIQUE'YI ÖRNEK ALIYORUM
27 yaşındaki oyuncu futbol hayatında Barcelona'da forma giyen Pique'yi örnek aldığını ifade ederek, "Ben de genç bir oyuncu olarak oraya transfer olduğumda topla nasıl oynadığını ya da nerede ve nasıl pozisyon aldığına dair ondan bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Onu takip etmeye çalıştım. Örnek olarak kendime her zaman Pique'yi aldım" diye konuştu

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