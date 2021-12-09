Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrası ortaya çıktı! 15 haftada 11 hoca...

GEÇEN SEZON ŞAMPİYON YAPMIŞTI



30 Ocak 2020'de Beşiktaş'ın başına geçen Sergen Yalçın, 2020-2021 sezonunda takımını şampiyon yaparken, yine aynı sezon Türkiye Kupası'nın da sahibi oldu. Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, bu sezon direkt katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6 maçta 6 mağlubiyet ve eksi 16 averajla kötü bir istatistiğe imza attı. Ligde 5 maçtır kazanamayan Beşiktaş, bu süreçte 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken, son galibiyetini 25 Ekim 2021'de Galatasaray'a karşı elde etti.





Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında çıktığı 79 resmi maçta 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı.