Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Villarreal, deplasmanda Atalanta'yı devirdi, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükseldi!
Giriş Tarihi: 9.12.2021 23:34 Son Güncelleme: 9.12.2021 23:35

Villarreal, deplasmanda Atalanta'yı devirdi, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükseldi!

AA
Villarreal, deplasmanda Atalanta’yı devirdi, Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya yükseldi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde erteleme maçında deplasmanda Atalanta'yı 3-2 Villarreal, son 16 turuna yükseldi. İspanyol ekibine deplasmanda galibiyeti getiren golleri Danjuma (2) ve Capoue kaydetti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grupların 6. ve son haftası, kötü hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen Atalanta-Villarreal maçıyla sona erdi. Villarreal, deplasmanda rakibini 3. ve 51. dakikalarda Arnaut Danjuma, 42. dakikada Etienne Capoue'nun golleriyle 3-2 mağlup etti. Atalanta'da ise 71. dakikada Ruslan Malinovskyi ve 80. dakikada Duvan Zapata ağları sarstı.

Bu sonuçla Villarreal, 10 puanla F Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Atalanta ise grup üçüncüsü olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek.

Grubunu lider tamamlayan Ajax, Bayern Münih, Juventus, Liverpool, Lille, Manchester City, Manchester United ve Real Madrid, son 16 turu kuralarına seribaşı olarak katılacak.

Grup ikincileri Atletico Madrid, Benfica, Chelsea, Inter, Paris Saint-Germain, Salzburg, Sporting Lizbon ve Villarreal ise son 16 turunda mücadele edecek diğer takımlar olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Burak Yılmaz kritik maçta sahneye çıktı! Attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti...
Sincar’da PKK’ya SİHA darbesi! Sözde Sincar sorumlusu ‘Dijwar’ etkisiz hale getirildi
Son dakika | Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge: 5 dakika uyarısı...
CHP'li belediye göz yumdu! Ankara'da trilyonluk rantın hesabını soran yok
Altın gram fiyatı YENİ ZİRVESİNDE! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 8 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Galatasaray'ı Avrupa Ligi'nde bekleyen büyük tehlike! Barcelona maçı sonrası...
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılayacak
Kılıçdaroğlu’na büyük saygısızlık
Son dakika: Şırnak'ta Tahir Güven'in öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme: 3 kişi gözaltına alındı
Asgari ücret 2022 ne kadar, kaç TL olacak? AGİ ile 2022 Asgari ücret zammı kaç lira, belli oldu mu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Villarreal, deplasmanda Atalanta'yı devirdi, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükseldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA