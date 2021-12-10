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Giriş Tarihi: 10.12.2021 22:18 Son Güncelleme: 10.12.2021 22:23

İzmir'de kazanan Hatayspor! Altay'ın galibiyet hasreti 9 maça çıktı...

İzmir’de kazanan Hatayspor! Altay’ın galibiyet hasreti 9 maça çıktı...

Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Hatayspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılış maçında Altay, sahadan mağlup ayrıldı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Mame Biram Diouf ve Dylan Saint-Louis kaydetti.

Süper Lig'de 16. haftanın ilk karşılaşmasında Hatayspor, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılış maçında deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 38'de Mame Biram Diouf ve 75'te Dylan Saint-Louis kaydetti.

Altay'ın 21'de tek golünü atan Cesar Pinares, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ilk golü atarak Siyah-beyazlıların tarihine geçti.

Bu sonuçla 2 maç sonra kazanan Hatayspor 29 puana yükseldi. 9 maçtır kazanamayan Altay ise 18 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 11. dakikasında Murat Akça'nın müdahale edemediği topu yakalayan Diouf'un pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Adekugbe'nin şutunda İbrahim Öztürk pozisyonu uzaklaştırdı.

21. dakikada Altay öne geçti. Atakaş Hataysporlu oyuncuların uzaklaştırmak istediği topu kapan Kappel'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Pinares'in güzel şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

38. dakikada Ribeiro'nun sol kanattan yaptığı ortada arka tarafta Fatih'in kafa vuruşuyla indirdiği topla kale önünde buluşan Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 berabere bitti.

Müsabakanın 49. dakikasında topla bir süre ilerleyen Ribeiro'nun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Lis'in engellediği topu savunma oyuncuları kornere uzaklaştırdı.

70. dakikada ceza sahası içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Adekugbe'nin şutunda top yandan dışarı gitti.

71. dakikada hızlı gelişen Atakaş Hatayspor atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Diouf'un şutunda kaleci Lis'in de müdahale ettiği top direkten döndü. Meşin yuvarlakla buluşan Saint Louis'in şutunda top dışarı çıktı.

75. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan Lobjanidze'nin yaptığı ortada kale önünde Saint Louis yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

84. dakikada ceza sahası içinde İbrahim Öztürk'ün Lobjanidze'ye yaptığı müdahalenin ardından hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. Atışı 86. dakikada kullanan Diouf'un vuruşunda kaleci Lis topu uzaklaştırdı.

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İzmir'de kazanan Hatayspor! Altay'ın galibiyet hasreti 9 maça çıktı...
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