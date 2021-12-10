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Giriş Tarihi: 10.12.2021 14:39 Son Güncelleme: 10.12.2021 14:39

Premier Lig'de ayın futbolcusu Alexander-Arnold

AA
Premier Lig’de ayın futbolcusu Alexander-Arnold

Liverpool'un yıldız futbolcusu Trent Alexander-Arnold, 1 gol 4 asistlik performansıyla İngiltere Premier Lig'de kasım ayının en iyi oyuncusu seçildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Trent Alexander-Arnold, kasım ayının futbolcusu seçildi.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 23 yaşındaki İngiliz yıldızın aralarında Joao Cancelo, Diogo Jota ve Bernardo Silva'nın da yer aldığı 5 ismi geride bırakarak ayın futbolcusu ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.

Kasım ayında üç maçta forma giyen Alexander-Arnold, rakip fileleri bir kez havalandırırken, dört golün de pasını verdi.

Ödülü ekim ayında da Alexander-Arnold'ın takım arkadaşı Mısırlı Muhammed Salah almıştı.

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Premier Lig'de ayın futbolcusu Alexander-Arnold
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