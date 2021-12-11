Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Lider Fırtına, Antalya deplasmanında! Antalyaspor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 11.12.2021 17:31 Son Güncelleme: 11.12.2021 17:44

Son dakika: Lider Fırtına, Antalya deplasmanında! Antalyaspor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika: Lider Fırtına, Antalya deplasmanında! Antalyaspor - Trabzonspor maçında ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika Haberi... Süper Lig'in 16. haftasında lider Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu. Bordo-mavililerde hafif sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür, maça yedekte başlayacak.

Son dakika haberi... Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde 39 puanla en yakın rakipleri İttifak Holding Konyaspor ve Fenerbahçe'nin önünde 12 puan farkla lider durumda bulunan bordo-mavililer, zorlu bir engeli daha geride bırakmak istiyor. Oynadığı son 8 karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, Fraport TAV Antalyaspor maçından da 3 puanla ayrılarak art arda 9. galibiyetini elde etmeye çalışacak.

TRABZONSPOR'UN 11'İ BELLİ OLDU!

TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius.

YENİLMEZLİK SERİSİNİ 28 MAÇA ÇIKARMAK İSTİYOR

Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kaybetmemesi halinde ligde yenilmezlik serisini 28 maça çıkaracak. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 27 maçta mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

SON DEPLASMAN YENİLGİSİNİ 411 GÜN ÖNCE YAŞADI

Son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 411 gündür dış sahada kaybetmiyor. Karadeniz ekibi, dış sahada oynadığı son 25 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.

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Son dakika: Lider Fırtına, Antalya deplasmanında! Antalyaspor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu...
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