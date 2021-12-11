Son dakika: Lider Fırtına, Antalya deplasmanında! Antalyaspor - Trabzonspor maçında ilk 11’ler belli oldu...

Ligde 39 puanla en yakın rakipleri İttifak Holding Konyaspor ve Fenerbahçe'nin önünde 12 puan farkla lider durumda bulunan bordo-mavililer, zorlu bir engeli daha geride bırakmak istiyor. Oynadığı son 8 karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, Fraport TAV Antalyaspor maçından da 3 puanla ayrılarak art arda 9. galibiyetini elde etmeye çalışacak.

TRABZONSPOR'UN 11'İ BELLİ OLDU!

TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius.