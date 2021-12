Edin Visca harekatı

F.Bahçe devre arası transfer dönemi için şimdiden temaslara başlarken ilk hedef Edin Visca Medipol Başakşehir ile kıyasıya bir pazarlığa oturan Kanarya, masadan mutlu ayrılırken şimdi sıra Boşnak yıldıza geldi. 10 sezondur Türkiye'de olan ve Medipol Başakşehir'in tarihindeki tek şampiyonluğun mimarlarından olan Edin Visca, her transfer döneminde adı F.Bahçe ile anılan bir isim.Başkan Ali Koç'un devre arasında takıma enerji katacak isimlere yönelmesinin ardından gözler de Edin Visca'ya çevrilirken yönetim 5 milyon Euro'luk bir teklif ile Başakşehir'in kapısını çalacak. Kulübü ile 2025 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan kanat oyuncusunu ikna etmek içinteklif edecek olan Kanarya, 3 sezonluk imza önerecek. F.Bahçe yönetimi,F.Bahçe yönetiminin 5 milyon Euro'luk teklifinin yanı sıra bir de takasta oyuncu önermesi bekleniyor. Bu sezonun başında gönderilmek istenen ancak kabul etmediği içinde transfer görüşmelerinde bonus olarak yer alacak. F.Bahçe'ye transferinde Emre Belözoğlu 'nun büyük rol oynadığı Sinan Gümüş 'ün de Başakşehir'e gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.Başkanın aklı santrfordaBAŞKAN Ali Koç'un ara transfer için Visca'nın yanı sıra bir de santrfor takviyesi yapmak istediği öğrenildi. Teknik direktör Vitor Pereira ile de değerlendirmelerde bulunan başkan Koç,BAŞAKŞEHIR'DE 10. yılını dolduran Edin Visca, profesyonel yaşamı ile de örnek bir sporcu… İstanbul BBSK ile başladığı Türkiye serüvenine Medipol Başakşehir ile devam eden yıldız oyuncu, az sakatlanması ile biliniyor.bunun dışında ise hep kısa dönemler takımını sakatlık nedeniyle yalnız bıraktı. Visca, toplamda sadece 32 maç kaçırdı.BİR GÖRÜŞHer takıma lazımEDIN Visca her şeyden önce gerçek bir profesyonel. İyi de bir kanat forveti. Medipol Başakşehir'de hem asistçi rolünde iyi işler yapıyor hem de bir golcü layığıyla görevini yürütüyor. Daha da önemlisi senelerdir kendisine profesyonelliğinin de etkisiyle iyi baktığındanBosna Hersekli oyuncu sadece Fenerbahçe için değil her takımın hiç düşünmeden transfer etmesi gereken bir futbolcu…